Garo Paylan, İstanbul’da saldırıya uğrayan Ermeni genci ziyaret etti

Üsküdar’da ikamet eden Ermeni genç Arlen Demirhan, 22 Temmuz’da bir grubun saldırısına uğramıştı. Yolda yürürken bir kişi ‘Sen eşime mi baktın’ gerekçesiyle Demirhan’a saldırmıştı. Olaya dört kişilik bir grup daha dahil olmuştu. Yüzünden ve vücudunda yaralar alan Demirhan, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı.

HDP Diyarbakır Ermeni Milletvekili Garo Paylan, hastanede tedavi gördüğü Arlen Demirhan’ı ziyaret etti.

Paylan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Üç hafta önce saldırıya uğrayan Arlen’i evinde ziyaret ettim.

Arlen’in bir nefret suçuna maruz kaldığını düşünüyorum.

Emniyet ve savcılığın soruşturmayı etkin yürütmediğine dair ciddi şüphe duyuyorum.

Sorumlu herkesi ivedilikle harekete geçmeye tekrar davet ediyorum.”

Üç hafta önce saldırıya uğrayan Arlen’i evinde ziyaret ettim.

Arlen’in bir nefret suçuna maruz kaldığını düşünüyorum.

Emniyet ve savcılığın soruşturmayı etkin yürütmediğine dair ciddi şüphe duyuyorum.

Sorumlu herkesi ivedilikle harekete geçmeye tekrar davet ediyorum. pic.twitter.com/G3cG2X3x15 — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) August 11, 2022

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/12/Paylan-Demirhan-İstanbul/235585