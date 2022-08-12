Balıklı Rum Hastanesi’ne Amerika’dan yardım vaadi

ABD’deki Yunan ve Rum diyasporası, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi’nin restorasyonu için 350 bin dolar (6.3 milyon TL) yardım vaadinde bulundu. BD Başpiskoposu Elpidoforos, Amerikan Başpiskoposluğu’nun kuruluşunun 100’üncü yılı şerefine Fener’e düzenlenen hac programı kapsamında Türkiye’yi ziyaret etti. Burada Fener Patriği ile bir araya gelen Elpidoforos, Balıklı Rum için düzenledikleri bağış etkinliğine ilişkin Barthalomeos’a bilgi verdi. Elpihoros, “Balıklı Rum’un maddi hasarının giderilmesine yardımcı olacağız. Böylece orası da hasta ve yaşlıların bakımını yürütme misyonunu devam ettirebilecek” dedi. ABD Başpiskoposu’nun, Balıklı Rum Hastanesi’ni ziyaret etmesi de bekleniyor. Türkiye’deki Rum vakıflarına ait olan Balıklı Rum Hastanesi, 1753 yılında kuruldu ve İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yer alıyor. Hürriyet Gazetesi