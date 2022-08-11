Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcileri Temmuz’da Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirleri ziyaret etti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcileri, Temmuz ayı sonunda Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirleri ziyaret etti. Kızılhaç Komitesi’nin İletişim Programları Başkanı Zara Amatuni bu konuda açıklama yaptı.

Amatuni, “Görüşmelerimizin ekseninde, sadece genel ziyaret sırasında değil, aynı zamanda özel görüşmeler sırasında da kaydedilen esirlerin sağlık durumları ve yaşadıkları yerlerin koşulları idi. Bu veriler yayınlanamaz. Esirleri görüntülü mesaj ve telefon görüşmeleri yoluyla aileleriyle iletişim kurma fırsatı verildi.” dedi.

Kızılhaç Komitesi esirlerin sayısını yayınlamıyor. Komitede Azerbaycan makamları tarafından yayınlanan esir listesindeki tüm kişileri ziyaret ettiklerini bildiriyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/11/Uluslararas%C4%B1-K%C4%B1z%C4%B1lha%C3%A7-Komitesi-Ermeni-esirler/235519