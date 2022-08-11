Milyonlarca yıllık tarihe darbe

Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Kapadokya, inşaat alanına döndü. CHP’li Sarıaslan, peribacalarının ortasındaki yol çalışmalarıyla ilgili bilimsel araştırmaların yapılmadığını vurgulayarak “Tarihin kalbine hançer saplanıyor” dedi.

Dilara ŞİMŞEK

Tarihi milyonlarca yıl öncesine dayanan Kapadokya, talan politikalarının hedefinde. Göreme Açık Hava Müzesi ve Tokalı Kilisesi’nin önünden geçen karayolunda seyreden ağır tonajlı araçların çıkardığı titreşimin bölgeye zarar vermesi nedeniyle yaklaşık bir ay önce alternatif yol çalışması başlatıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan bölgede başlatılan yol çalışmaları tartışmalara yol açtı. CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, yapılanları ‘canilik’ olarak nitelendirdi. Sarıaslan, Kapadokya’nın kalbine hançer saplandığını ifade ederek şöyle konuştu: “Kültürel miras olan böyle bir yerde bu çalışmayı yapmak canilikten başka bir şey değil. İnsanların gözünü rant bürümüş, buralardan yol geçirerek neye hizmet ettikleri belli değil. Buradan yol geçirerek yine rant peşindeler. Kapadokya’yı yok ediyorlar. Bunun hesabını mutlaka soracağız.”

Sarıaslan, bölgedeki tahribat nedeniyle Kapadokya’nın ‘Kültürel Miras’ özelliğinin tehlikede olduğuna dikkat çekti: “Dünyanın hiçbir yerinde Kapadokya gibi yer bulamazsınız. UNESCO Dünya Miras listesinde yer alıyor ve bu gidişle UNESCO’nun Dünya Miras Listesinden çıkarabilir.”

ZARAR HESAPLANMADI

Yol çalışmasının plansız olduğuna vurgu yapan Sarıaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı, bilimsel sit irdelemesinin yapıldığı söz konusu sınırlar içerisinde üst ölçekli plan kararlarını daha kararlaştırılmadı. Analiz süreçlerinin devam ettiği bu süreçte jeopark alanından çift şeritli; devamında peri bacalarına ve tescilli anıtsal varlıklara yakınlığı nedeniyle bahsi geçen yolun açılmasının yakınındaki kültür varlıklarında meydana getirebileceği zararın öngörüsünde bulunmadan, sadece bir belediye başkanının isteği doğrultusunda fiziksel yol çalışmaları başladı. Yapılacak yolların bölgede oluşturacağı etki araştırılmalı ve ciddi bilimsel raporlar düzenlenmeli.”

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Sarıaslan, yol çalışmalarını Meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması istemiyle şu soruları sordu:

•Bakanlığınızca Ortahisar ve Göreme Beldelerimiz arasına yapılacak yeni yol için gerekli araştırmalar yapılmış mıdır?

•Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar var mıdır?

•Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığında bahsi geçen yol projesi değerlendirilmiş midir?

•Plansız alanda açılmaya başlanan yol, henüz daha üst ölçek plan kararları oluşmadan hangi kamu yararına hizmet edecektir?

•Bu yolun açılmasının sakıncaları kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

BAŞKANLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kapadokya Alan Başkanlığı, yol çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Göreme Beldesi’ni Ortahisar Beldesi’ne bağlayan mevcut 2.8 km’lik yolun Peri Bacaları, kaya oluşumları, tescilli kültür varlıkları ve kilisenin önünden geçtiği ve ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle kültür varlıklarına zarar verdiği” belirtildi. Açıklama şöyle devam etti: “Alternatif yol çalışmaları 2.2 km uzunluğunda olup genişliği 5 ile 7 metre arasında değişen kadastral yol hattındadır. Güzergah çalışmalarından sonra arkeolojik jeoradar çalışmaları yapılmış herhangi bir taşınmaz kültür ve tabiat varlığına rastlanmadığı tespit edilmiştir.”

PERİBACALARININ ORTASINA MACERA PARKI KURULUYOR

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi ile Kızılçukur Vadisi’nin yollarının kesiştiği yerde yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda Excap Turkey adında ‘Macera Parkı’ inşa ediliyor. Peribacalarının ortasına kurulacak eğlence merkezinin inşaatı devam ederken alanda sabit balonlar, yüksek salıncaklar ve zeplinler olacak.

Turizmci Adnan Tangüler ANKA’ya yaptığı açıklamada, son iki yıldır binlerce bağ evinin kayalara yakın olduğu için yıkıldığını dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Buranın ne farkı var? Niye buraya torpil geçiliyor? Üstüne, bakın beton dökülüyor. Kapadokya kayalıklarını beton ile bağdaştırabilmek kimin haddi? Balona bindiğiniz zaman çok çirkin bir görüntü tabii ki. Süslü Kapadokya kayalıklarının hemen dibinde böylesi betonarme binaların üstünü yuvarlak yapınca doğaya uyumlu mu oluyormuş?”

BirGün Gazetesi