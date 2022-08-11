Koruma kararına rağmen tarihi yapı yıkıldı; İBB suç duyurusuna hazırlanıyor

“Yıkımı ile suç işlenmiştir”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Kurtuluş’ta Bozkurt Mahallesi’nde bulunun kagir evin izinsiz yıkımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Polat, tarihi yapının yıkılmaması için ilgili Koruma Kurulu ile birlikte tescil çalışması yürüttüklerini belirterek kurulun kararına rağmen gerçekleşen izinsiz yıkma karşı sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Tarihi yapının koruma altına alınması için İBB olarak Koruma Kurulu’na 1 ay önce raporla görüş bildirdiklerini belirten Polat “Koruma Kurulu da burada herhangi bir inşaat ve fiziki işlem yapılmaması için duyarlılıkla karar alarak yapıyı korumaya aldı. Yıkım ile suç işlenmiştir” dedi.

“Yapı tescillenecekti”

Hazırladıkları raporun bugün yapılacak Koruma Kurulu toplantısında değerlendirmeye alınmasının beklendiğini dile getiren Polat, şöyle konuştu:

“Büyük ihtimalle oy birliği ile yapı tescillenecekti. İBB Miras, Koruma Kurulu, KUDEB gibi tüm koruma kurumları işbirliği ile yapıyı tescilleme çalışması yürüttü. Fakat yıkım izni olmadan, dahası koruma kurulunun inşaai ve fiziki müdahale yapılamaz kararı almasına rağmen yapı yıkılmıştır. Bu işlemi yapanlar hakkında bütün koruma kuruluna suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugün kurulda yapının yine de tescillenmesi için görüş bildireceğiz. İBB Miras olarak aylar önce koruma için çalıştığımız bir değerin yok edilmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz.”

https://t24.com.tr/video/koruma-kararina-ragmen-tarihi-yapi-yikildi-ibb-suc-duyurusuna-hazirlaniyor,49278?fbclid=IwAR3RARQoj-DOHsvZnaDje-KMvPCrZoQV9AqJBDNYgNMl82s0nvmE82OZtRo