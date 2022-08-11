“Kamuoyunu önceden bilgilendiriyoruz”

“Özel temsilcilerin toplantıları hakkında kamuoyunu gerektiği gibi bilgilendiriyoruz”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın sekreteri Vahan Hunanyan, Radar Ermenistan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan ve Türkiye özel elçilerinin bir sonraki ziyaretinin Eylül ayında Türkiye’de olup olmayacağı sorusuna cevap verdi.

Vahan Hunanyan, “Ermenistan-Türkiye ilişkileri normalleşme sürecinin özel temsilcilerinin toplantıları hakkında kamuoyunu önceden bilgilendiriyoruz”,- dedi.

Türk medyası, Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin bir sonraki toplantısının Eylül ayında gerçekleşeceğini yazmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu