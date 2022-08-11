Ermenistan, basın özgürlüğünde lider

Ermenistan, basın özgürlüğü açısından bölgede lider konumdadır

Misyonu dünya çapında medya özgürlüğünü, gazetecileri ve kullanıcıları korumak olan, etkili uluslararası sivil toplum kuruluşu “Sınır Tanımayan Gazeteciler” (RSF), yıllık “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi” (World Press Freedom Index) raporunu yayınladı.

Bu yıl en iyi durumda Norveç olurken, onu Danimarka, İsveç, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Portekiz, Kosta Rika, Litvanya ve Lihtenştayn izledi.

Suriye, Irak, Küba, Vietnam, Çin, Myanmar, Türkmenistan, İran, Eritre ve Kuzey Kore ise listeyi sonlandırmaktadır.

Ermenistan, 68,97 puanla bölgesindeki tüm ülkelerin önünde, 51. sırada yer alıyor.

Bölgedeki diğer ülkelere gelince, Gürcistan 89., Türkiye 149., Azerbaycan 154., Rusya 155., İran ise 178. sırada yer alıyor.

Raporda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in her türlü çoğulculuğu ortadan kaldırdığı ve 2014’ten beri tüm eleştirmenleri acımasızca susturmaya çalıştığı belirtiliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu