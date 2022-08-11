Bir Pakistanlı ‘İslam’a Hakaret’ Ettiği İddiasıyla Yunan Kadını Öldürdü…

Yunanistan‘a kaçak yollardan giren 22 yaşındaki Pakistanlı, kendisini Hristiyanlığa davet eden 17 yaşındaki genç kızı öldürdü. Katil ifadesinde sevgilisi olan kızı ‘İslam’a hakaret ettiğini’ iddia etti…

Zanlı, Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Sığınma talebi Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce reddedilmiş…

Sığınma başvurusu Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilen yasa dışı Pakistanlı göçmen, sınır dışı edilmedi.Pakistanlı, Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşamaya başladı. 17 yaşındaki Nicolette ile tanışan yasa dışı Pakistanlı göçmen, genç kızla sevgili oldu.Odatv’de yer alan habere göre Nicolette, Pakistanlı’nın kendisine şiddet uyguladığı sebebiyle ilişkiye son vermek istedi.

Yasa dışı Pakistanlı göçmen, ayrılık isteğini duyunca genç kızı boğarak öldürdü.

Yunanistan, bu olay üzerine ayağa kalktı. Ölen kızın annesi, “Bu kaçak göçmenler neden sınır dışı edilmiyor? Hem kendi kızım hem diğer kızlar için adalet istiyorum. Biri buna son versin” dedi.

Suçunu itiraf etti; pişman olmadığını söyledi…

Yunanistan polisi, 22 yaşındaki Pakistanlı kaçak göçmeni geniş bir güvenlik çemberi ile polis karakoluna getirdi.İfade veren Pakistanlı, işlediği cinayeti kabul etti ve kendisini savundu: “İtalya’ya gidip evlenmeyi teklif ettim. O da bana Hristiyan olmamı söyledi. Çok sinirlendim. Ondan nefret ettim. Onu öldürünce derhal Selanik’e gittim, ülkeyi terk etmeyi düşünüyordum. Dinime hakaret etti, bana Hristiyan ol dedi. Onu öldürürken benden özür diledi.”Yunan basınında yer alan haberlere göre suçunu itiraf eden Pakistanlı kaçak göçmen, işlediği cinayetten dolayı pişman olmadığını söyledi.

https://onedio.com/haber/bir-pakistanli-islam-a-hakaret-ettigi-iddiasiyla-yunan-kadini-oldurdu-1087490