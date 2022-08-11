Barışseverlik olarak paketlenmiş tehditler

Azerbaycan ve Türkiye her gün Ermenistan’ı tehdit ediyor, kışkırtıyor ve talepte bulunuyor.

Bu tür açıklamalar, her iki ülkenin üst düzey liderleri tarafından, saldırgan hırsları insani açıklamalar altında gizlenerek yapılıyor.

Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi, bölgesel meseleler görüşüldü ve birbirlerine bağlılık sözü verildi.

Ondan önce Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye’deydi.

Ziyaretler farklıydı, duyurular aynıydı.

Ceyhun Bayramov bu kez doğrudan Erivan’a ve dolaylı olarak Tahran’a yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Ermenistan’a yönelik örtülü Azeri-Türk tehditleri, uluslararası standartlar ve barışseverlik formülasyonlarıyla iyi bir şekilde paketlenmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, geçen hafta haksız yere Ermenistan’ı bir kez daha, Dağlık Karabağ’daki durumu germekle suçladı ve yine Ermeni silahlı kuvvetlerinin Karabağ’dan çekilmesini talep ederek, Ermenistan’ın, üçlü açıklamadan kaynaklanan ve “Zangezur Koridoru” olarak adlandırılan yükümlülüklerini yerine getirmeyi geciktirdiğini iddia etti.

Erivan ise, her zamanki gibi, koridor mantığını reddettiğini ilan etti.

Üstelik Bayramov bu kez de Bakü’nün tehdidini paketleyerek, hem uluslararası topluma, hem de Tahran’a şirin gözüktü.

“Bakü’nün Nahçıvan ile ulaşımı, Ermenistan’ı pas geçip, İran toprakları üzerinden bir köprü üzerinden Nahçıvan’a bağlanması alternatifi var, biz sadece Ermenistan’a bölgesel işbirliğinin dışında kalmama fırsatı verdik”,- diyerek, Bakü barışçıl bir oyun oynamaktadır.

Bayramov’un açıklamasını inceleyen İranolog Vardan Voskanyan, İran üzerinden Nahcivan’a giden yolun daha önce de var olduğunu, ayrıca İran tarafının Azerbaycanlılardan gümrük vergisi almadığını belirtiyor.

İranolog’un kendisi bu yoldan geçmiş olup, bunun SSCB’nin çöküşünden ve Artsakh’ın Aras bölgesinin 1990’lardaki kurtuluşundan beri var olduğunu belirtiyor.

O dönemde bu yol Aras’ın güney kıyısı boyunca, Artsakh ve Ermenistan’ın İran sınırı doğrultusunda uzanıyordu, 44 günlük savaştan sonra, Azerbaycan’ın Artsakh’ın bir parçası olan Aras’a yakın bölgesini işgal etmesinden sonra, İran topraklarından geçen kısım, işgal altındaki Artsakh pahasına kısaltılarak, İran’a Horadis’ten değil, Ermenistan sınırının yakınından girilecek.

İranolog Nver Davtyan da, yolun bu şekilde işlediğini ve bu açıklamanın diplomatik baskı olduğunu söylüyor.

“Bunu bir tehdit mi yoksa baskı olarak mı düşünelim?

Siz bize yol vermezseniz biz bu yoldan gideceğiz, siz de mahrum kalacaksınız gibi sunmaya çalışıyorlar, fakat o yol 1990’lardan beri işliyor.

Öte yandan askeri-politik baskı uyguluyorlar, bunu yapmazsanız şöyle olur, diyerek.”

Azerbaycan dışişleri bakanı, Aras Nehri üzerindeki ilk köprünün inşaatına başlandığını ve Ermenistan istese de istemese de bu projenin uygulanacağını belirterek, “Bölgesel işbirliğinin dışında kalmaması için Ermenistan’a bir şans verildi, Erivan yanlış bir karar verirse kendine zarar verir”,- demektedir.

İranolog Vardan Voskanyan, bu açıklamayı bir aldatmaca olarak nitelendiriyor ve Nver Davtyan, Bakü’nün tek amacının “Zangezur Koridoru”nu hayata geçirmek olduğunu ekliyor.

“İstedikleri yere gitsinler.

Biz de yolumuzu önerdik ve Ermenistan yolunu hangi kapasitede kullanabileceklerini belirttik.

Zengezur, hem Ermenistan, hem de İran için stratejik öneme sahiptir.”

Bölgesel uzman Harut Artin-Arakelyan, konuyu farklı bir perspektiften analiz ediyor, bu açıklamanın bir tuzak olmadığına, Azerbaycan’ın bölgede kendisine verilen fırsattan yararlanmaya çalıştığını ve İran tarafından bir tehdit gördüğünden dolayı, İran’la ilişkilerin normalleşmesi için bir mesaj gönderdiğini düşünüyor.

Ancak Aliyev’in bu açıklamayla “Zangezur Koridoru” adı verilen ihtirasından vazgeçmeyeceğini belirtmektedir.

“Aliyev, Ermenistan’dan geçen yolun “Zangezur 1” olduğunu açıklarken, İran’dan geçen yolu “Zangezur 2” olarak adlandırdı.

Her şeyden önce, İran’la ilişkileri düzenlemeye, düşmanlık yaymamaya çalışıyor, çünkü iki taraf arasındaki ilişkiler iyi değil.

Tuzak mı bilemeyiz, aslında bizi aldatmak istiyorlar, fakat bölgede belirleyici olduklarını göstermeye çalışıyorlar ve bunu Rusya’ya da göstermek istiyorlar.”

Analiste göre, bu şekilde Türkiye de, İran’ın Türkî ülkelere karayoluyla bağımlı olmasını istiyor.

“İran’ın onlara bağlı olması Türk ittifakı için faydalıdır”,- diyen uzman, Tahran’ın Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısını sağlamak için topraklarından geçen bir yolu sağlamaya hazır olduğunu açıklamasının, bölgesel gerilimi azaltmak için bir adım olduğunu belirtiyor.

Bayramov ise, “Ermenistan, Zengezur Koridoru ile ilgili anlaşmaların uygulanmasını geciktiriyor”,- demektedir.

İlk yanlış tez, bölgede ekonomik canlılık sağlayarak, Güney Kafkasya’nın ablukasını kaldıralım demektir.

Aslında Ermenistan üzerinden bir “koridor” elde etmek isteyen tandemin bu amacına, Ermeni tarafı karşı çıkıp, Ermenistan topraklarında hiçbir bölge dışı koridor olmayacağını, yani tüm Ermenistan topraklarının Ermenistan tarafından kontrol edileceğini belirtmektedir.

İkinci sahte tez ise, Bakü’nün sınırda gerginlik yaratıp, ateşkesi ihlal ederek, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarını işgal etmekle birlikte, barışı tesis etme iddiasıdır.

Ancak barışseverlik olarak paketlenen tehditleri de, bazen uluslararası topluma sunmayı başararak, sorunun çözümüne aracılık etmeye çalışan tarafları bile yanıltabilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu