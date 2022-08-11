Aliyev’i cezalandırmanın zamanı

Yunanistan’ın nihayet Aliyev’i cezalandırmasının zamanı geldi

Greek City Times, işgal altındaki Kuzey Kıbrıs’ın lideri Ersin Tatar’ın, Azerbaycan’ın soykırımcı diktatörü İlham Aliyev ile Konya’da bir araya geldiğini yazdı.

Kıbrıs Türk liderinin yazılı açıklamasına göre Tatar, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış törenine katılmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Konya’ya gitti.

Tatar, Aliyev ile görüştü, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede Tatar, Aliyev’e Kıbrıs konusunda bilgi verdi ve Türkiye ile mutabık kalınan bir politika izlediklerini söyledi.

Görüşmenin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini kaydeden Tatar, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını vurguladı.

Daha basit bir ifadeyle, kana susamış ve yozlaşmış diktatör Aliyev, sözde devleti yasallaştırdı.

News Break’e göre, Batılı politikacılara ve yetkililere üç milyar dolardan az olmayan rüşvet vererek, Batı’nın vicdanını körelten bu katili, Yunanistan’ın nihayet cezalandırmasının zamanı geldi.

Ermenistan Kamu Radyosu