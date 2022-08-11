8. “Kayısı Ağacı” Film Festivali

“Kayısı Ağacı” Uluslararası Belgesel Film Festivali Ucan’da yapılacak

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle “Filmadaran” film kültürü geliştirme STK’sı, 21-28 Ağustos tarihlerinde Aragatsotn bölgesinin Ucan köyünde, Ucan 8. “Kayısı Ağacı” Uluslararası Belgesel Filmleri Festivali’ni düzenleyecek.

Festival programında Ermenistan, İran, Rusya, ABD, İtalya, Sırbistan, İsveç, Vietnam ve Fransa gibi, yaklaşık 20 ülkeden 30 belgesel yer almaktadır.

Film gösterileri, gündüzün Erivan’da, Ermenistan Milli Kütüphanesi’nin büyük salonunda ve saat 20.00’den gece yarısına kadar ise, Ucan Park’ta açık havada yapılacak.

Amerikalı-Ermeni yönetmen (Hollanda’da ikamet eden) ve film kuramcısı Tina Pastacıyan, Ermenistan Ulusal Kütüphanesi’nde “İnteraktif Belgeselde Yürümek” adlı performansı sergileyecek.

Tüm filmler Ermenice altyazılı olarak gösterilecektir.

2019 yılından beri faaliyet gösteren Ucan film okulu da festival kapsamında faaliyet gösterecek ve Ucanlı çocuklar, festival uzmanlarının yardımıyla, kapanış töreninde gösterilecek olan kısa filmler hazırlayacak.

Ermenistan Kamu Radyosu