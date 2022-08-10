Serena Williams tenisi bırakıyor

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan haber ve tartışma platformu Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian’ın eşi ABD’li tenisçi Serena Williams, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık’ın ardından bu spordan uzaklaşacağını söyledi.

ABD merkezli moda dergisi Vogue’ya konuşan 40 yaşındaki tenisçi, son yıllarda tenisin dışında farklı alanlara zaman harcamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

29 Ağustos’ta başlayacak ABD Açık’a katılmasının ardından tenisten uzaklaşacağını belirten Williams, “Emeklilik kelimesini sevmiyorum. Bu, hayal edebileceğim en zor şey. Tenise veda etmek istemiyorum, ama hayatımın sonraki aşamasına hazır olduğumu da biliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu konuya ilişkin gelecek haftalarda detaylı açıklamalarda bulunacağını kaydeden Williams’ın, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabına “Geriye sayım başladı”’ mesajını yazması, dikkati çekti.

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı nedeniyle eski formundan uzaklaşan ve dünya sıralamasında 407. basamakta yer alan Serena Williams, devam eden Kanada Açık turnuvasında ilk tur maçını kazanarak 14 ay sonra tek kadınlar kategorisinde ilk galibiyetine ulaşmıştı.

BBC’de yer alan habere göre Williams, teniste bugüne kadar gelmiş geçmiş en ikonik sporculardan biri olarak tanınıyor.

Serena ve ablası Venus, tenisin gidişatını değiştirmek ve sporda cinsiyet eşitliğine büyük bir katkıda bulunmakla anılıyor.

Williams, “Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz” diyor.

Forbes listesinde bugüne kadar en çok kazanan kadın atlet ünvanını alan Williams, geçtiğimiz yıllarda bir girişim sermayesi şirketi kurdu.

Ünlü tenisçi aynı zamanda Los Angeles’de bir kadın futbol takımına maddi destek sağlıyor.

Hatırlanacağı üzere 2017 yılında Alexis Ohanian ünlü tenis yıldızı Serena Williams ile evlenmişti. Çiftin 2017 yılı doğumlu kız çocuğu var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/10/Serena-Williams-tenis/235441