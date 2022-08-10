Şentop: Nifak sokmaya çalışanlara izin vermeyiz

BARIŞ SAVAŞ

CEM Vakfı’nın Yenibosna’daki Pir Hoca Ahmet Yesevi Cem Kültür Merkezi’nde düzenlenen muharrem ayı iftarına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Kovid olduğu için iftara gelemeyen Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan’a “geçmiş olsun” dileklerini ileten Şentop, “Politik oyunlarıyla bizi yıkamayacağını anlayanlar, küçük farklılıklardan büyük kazançları olanlar, aramıza nifak sokmaya ve bizleri zayıf düşürmeye çalışanlar var, buna asla izin vermeyeceğiz” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da “Huzurumuza, birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize kastedenler, hukuk önünde asla ve asla cezasız kalmayacaktır. Aziz milletimizin gönlünde hiçbir zaman nifak tohumları yeşertemeyecekler” diye konuştu. Programa Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Cem Vakfı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sabah Gazetesi