Peskov’dan ‘Bayraktar’ açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Türk insansız hava araçlarının Ukrayna’da üretilmesi ve medyada çıkan Erdoğan-Esad görüşmesi ile ilgili Moskova’nın düşüncesini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Türk insansız hava araçlarının Ukrayna’da üretilmesi halinde, bu durumun operasyon gereği askerden arındırma kapsamına gireceğini belirtti.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada “Böyle bir tesisin yaratılması durumunda, elbette hemen askersizleştirme tanımının altına girecektir ve bunun anlaşılması gerekiyor. Elbette bu sadece Ukraynalıların acı çekmesini uzatacaktır, ancak özel askeri operasyonumuzun amacını bozamayacaktır” diye konuştu.

Ukrayna, 2018-2020 yıllarında Türk yapımı TB2 Bayraktar’ı ithal etmişti. Bu İHA’nın üretimine 2021 yılı sonundan itibaren Türkiye ile yapılan bir anlaşma kapsamında başlanmıştı ancak detaylar belirtilmemişti. Bayraktar TB2, 2020 yılında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Karabağ savaşı sırasında yaygın olarak şöhret kazandı.

Ermenistan Kamu Radyosu