Ermenistan Satranç Takımı 44. Dünya Olimpiyatı’nda gümüş madalya kazandı

Ermenistan erkek satranç takımı, 44. Dünya Olimpiyatı’nda ikinci oldu.

Armenpress’in aktardığına göre Hindistan’ın Chennai kentinde düzenlenen Olimpiyatın 11. turunda Ermenistan takımı İspanya takımı ile karşılaştı. Manuel Petrosyan, Robert Hovhannisyan ve Hrant Melkumyan maçlarını berabere bitirdi. Zafere sadece Gabriel Sarkisyan ulaştı: Ermenistan (2.5) – İspanya (1.5).

Aynı zamanda, Özbekler, Özbekistan-Hollanda maçını 2.5-1.5 skorla kazanarak Olimpiyat şampiyonu oldular.

Hindistan’ın ikinci takımı bronz madalya kazandı.

Dünya Olimpiyatı’nda Arman Paşikyan’ın önderiğindeki milli takımımız, Madagaskar, Andorra, Mısır, Avusturya, İngiltere, Azerbaycan, Hindistan (birinci ve ikinci takımlar), İspanya’nın takımlarına karşı avantaj elde ederek 9 zafer elde etti, ABD takımı ile maçını berabere bitirdi ve sadece Özbekistan milli takımına yenildi.

Ermenistan Kamu Radyosu