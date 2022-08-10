Başkan Ateş; ‘Yolu Doğru Olanın Yükü Ağır Olurmuş’

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Göreme-Ortahisar arasında devam eden yeni yol yapım çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, “Ortahisar-Göreme Yol Projesi hakkında” yaptığı açıklamasında ‘Yolu Doğru Olanın Yükü Ağır Olurmuş’ dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, “Biz yanlış bir iş yapmıyoruz. Aksine, Kapadokyamıza yıllar boyunca hizmet edecek ve hatırlanacak tarihi bir yol yapıyoruz. Kimse merak etmesin, bunu yaparken de hiçbir peribacasına ya da tarihi kiliseye zarar vermiyoruz. Üstelik Göreme Açık Hava Müzesini de büyük bir riskten kurtarıyoruz. Yoldan değil ama asılsız eleştirilerden biraz yorulsak ta, doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Makamlar gelip geçicidir ama bu yolun kıymeti inşallah ileride bilinecektir.” dedi.

Başkan Ateş, bazı malum çevrelerce iddia edilenlerin aksine biz tarihi, doğayı koruyor, yarınlara sağlıklı bir şekilde aktarılması adına bir çalışma yürütüyoruz. Herkesin içi rahat olsun, bizler bu bölgenin ekmeğini yiyen suyunu içen burada doğup büyümüş ve değerini herkesten daha çok bilen insanlarız. Daha evvelde açıkladığımız gibi bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum;

“Göreme Açık Hava Müzesi’nin içinden geçen yoldaki taşıt trafiği nedeniyle oluşan titreşim, civarda bulunan eserlere zarar vermektedir. Mevcuttaki yolun kapatılması adına, Göreme ve Ortahisar Beldelerini birbirine bağlayan hatta yeni bir yol ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan yeni proje, Kapadokya Alan Başkanlığı’na iletilmiş ve Alan Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Bir takım haberlere konu olan yol, mevcutta da zaten kadastral bir yoldur. Yaklaşık 10 metre genişliğinde projelendirilmiş, çift yönlü akış sağlamaktadır. Yayın organlarında bahsedilen ve kamuoyuna yansıtıldığı şekliyle, yol çalışmaları kapsamında herhangi bir kültür varlığına zarar verilmesi söz konusu değildir. Güzergâhtaki en yakın tarihi eser olan Saklı Kilise’nin yeni açılacak yola yakınlığı 18 metredir.

Basında yer alan haberlerde belirtildiği gibi alanın imara açılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Yapılan uygulamaların tamamı zorunlu altyapı çalışması kapsamındadır. Yeni açılacak yol ile iki belde birbirine bağlanarak turizm aksları güçlendirilecek ve Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise riskten tamamen kurtulmuş olacaktır.” dedi.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

https://www.fibhaber.com/yerel/baskan-ates-yolu-dogru-olanin-yuku-agir-olurmus-h151085.html