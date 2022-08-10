Azerbaycan’dan İran üzerinden Nahçıvan’a geçişe vurgu

Türkiye Büyükelçiler 13. Toplantısı için Ankara’da konuşan Bayramov, ”İran ile anlaşma imzaladıktan sonra Aras nehri üzerinde ilk köprüyü inşa etmeye başladık. Ermenistan yerine Nahçıvan’a bağlanmak için İran’ı kullanıyoruz. Ermenistan istese de istemese de Nahçıvan’a İran üzerinden bağlanma projesi uygulanacak” dedi.

Bakü’nün Nahçıvan’a Ermenistan üzerinden bağlanmasını Ermenistan için bir fırsat olduğuna işaret eden Bayramov, ”Bu, bölgesel kalkınma projelerinden uzak kalmaması için bir fırsat. Erivan bu hususta doğru karar almazsa en büyük zararı kendisi görecektir” diye ekledi.

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