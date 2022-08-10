Alevi Vakıfları Federasyonu, Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevi yönetimine ihraç süreci başlatıldığını açıkladı

Alevi Vakıfları Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Ağustos’ta ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetiminin federasyondan ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada ziyaretin değerli bulunduğu vurgulandı, “İnanç ritüellerimizin fütursuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimini kınıyoruz” denildi.

Alevi Vakıfları Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin federasyondan ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir Cemevini ziyaret etmesi Alevilere saldırıların yapıldığı bir dönemde son derece önemli olduğu gibi toplumu kucaklayıcı ve birleştirici bir ziyarettir. Bu anlamda bu ziyareti önemsiyoruz.

“Bu ziyaretin öncesi ve sırasınca yaşananlar ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öncelikle, Federasyonumuz bileşeni olduğu halde, başından itibaren vakıf yönetimi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti hakkında tarafımıza en ufak bilgi dahi verilmemiştir.

“Alevi-Bektaşi toplumunun yüzyıllar boyunca geliştirdiği, yaşadığı zulüm ve baskılara rağmen bugünlere getirdiği yüce değerleri, basit çıkar hesaplarıyla ayak altına alan, Alevi-Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan, ‘Muharrem/Matem’ ve inanç ritüellerimizin fütursuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimini kınıyor ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı hakkında Federasyonumuzun Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği ihraç işlemlerine başladığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

https://serbestiyet.com/haberler/alevi-vakiflari-federasyonu-erdoganin-ziyaret-ettigi-cemevi-yonetimine-ihrac-sureci-baslatildigini-acikladi-100088/