Abdülhamid Han için Navtex ilan edildi

Abdülhamid Han’ın Yörükler 1 Kuyusu’na dümen kırmasıyla birlikte de Türkiye yeni bir Navtex (denizcilere duyuru) yayımladı.

SEZER ÖNSAL Ankara – Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı’na bağlı Antalya istasyonundan yapılan duyuruya göre, Abdülhamid Han’a Kıbrıs’ta 24 Aralık 1963 gecesi anneleri Mürüvvet Kutsi ile birlikte Rum çetesi tarafından evlerinde küvette kurşuna dizilerek şehit edilen üç kardeş olan “Hakan İlhan”, “Kutsi İlhan” ve “Murat İlhan”ın adlarını taşıyan sondaj destek gemileri eşlik edecek. Denizcilere “sondaj çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi” uyarısı yapılan duyuruya göre Abdülhamid Han 7 Ekim saat 20.59’a kadar bu alanda görev yapacak.

Milliyet Gazetesi