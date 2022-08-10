ABD Kongre üyesi Sanchez, Azerbaycan’ın saldırılarını kınadı

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Linda Sanchez, Azerbaycan’ın Artsakh halkına yönelik saldırılarını kınayan bir açıklama yayınladı.

Sanchez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın ateşkesi ihlal ettiği ve Artsakh halkına karşı sebepsiz bir saldırı başlattığı yönündeki haberlerden endişeliyim. Azerbaycan’ın saldırganlığını şiddetle kınıyorum ve bölgedeki askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunan uluslararası topluma katılıyorum.”

Ermenistan Kamu Radyosu