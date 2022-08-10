ABD: Dağlık Karabağ ile ilgili tüm sorunlar müzakere yoluyla çözülmeli

ABD: Dağlık Karabağ ile ilgili tüm sorunlar müzakere yoluyla çözülmeli

Amerika Birleşik Devletleri, Dağlık Karabağ’da yoğun çatışmaların yaşandığı haberleriyle ilgili derin endişesini dile getiriyor.

Viyana’da gerçekleşen AGİT Daimi Konseyi’nin özel oturumunda konuşan ABD’nin AGİT Daimi Temsilcisi Yardımcısı Courtney Austrian bu çatışmaların sonucunda can kaybı ve yaralıların olduğunu kaydederek bunu duyurdu.

Duruma yakından takip ettiklerini ve gerilimi azaltmak için acil adımlar atma çağrısında bulundukarını dile getiren Austrian, “ABD, Dağlık Karabağ ile ilgili veya Dağlık Karabağ’dan kaynaklanan diğer tüm sorunların müzakereler yoluyla, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesinin önemini vurguluyor.” şeklinde konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu