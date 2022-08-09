Yahudi Mezarlığı ve Sinagog projeleri konuşuldu



Yüksek Mimar Rubi Asa ve Robert Berk, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Milas Belediyesi tarafından planlanan Yahudi Mezarlığı ve Hoca Bedrettin Mahallesi Yahudi Sinagogu projelerinin konuşulduğu toplantıda karşılıklı fikir alış verişinde bulunularak, istişareler gerçekleştirildi.

Gerçekleşen ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları Halil Mutlu, Mehmet Ateş, Özel Kalem Müdürü H. Arda Varol, Fen İşleri Müdürü Okan Koban, İmar ve Şehircilik Müdürü Tolga Ay ve Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Birimi Arkeolog üyesi İsmail Ernur Öztekin katıldı.

İlçemiz tarihsel açıdan zengin bir mirasa sahip…

İlçe olarak tarihsel açılan zengin bir mirasa sahip olduklarını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçemizde restorasyon çalışmasına ihtiyacı olan, çalışmaları tamamlanan ve proje aşamasında olan yapılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Önceki dönemlerde Yahudi vatandaşların yaşadığı ve Yahudi mahallesi olarak bilinen caddelerde sokak sağlıklaştırması yapılarak görsel zenginliğin sağlanabileceğini ifade eden Başkan Tokat, Milas’ın geçmişte farklı kültür ve inanıştan insanların barış içinde yaşadığı bir kent olduğunu belirterek, Yahudi Mezarlığı ve Hoca Bedrettin Mahallesi Yahudi Sinagogu projeleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

https://habermilas.com/haber/11613889/yahudi-mezarligi-ve-sinagog-projeleri-konusuldu