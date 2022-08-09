Patrik Bartholomeos’tan teşekkür ziyareti

Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Teşekkür ziyaretinde bulunan patriği, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak karşıladı.

Fatih’te bulunan itfaiye bölge amirliğine gelen Patrik Bartholomeos, “Kaza esnasında arkadaşlarınız büyük gayretler sarf ettiniz. Zahmet ettiniz ve en önemlisi ihtiyarlarımızı kurtardınız. Sağlam bir yere götürdünüz. 1,5 saat gibi kısa bir zamanda yangını söndürdünüz. Bütün bunları takdir ediyoruz. Bunun için de bu sabah sizlere geldik. İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilirler fakat biz unutmuyoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz” dedi.

https://www.gercekgundem.com/guncel/352567/patrik-bartholomeostan-tesekkur-ziyareti