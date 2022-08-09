Patrik Bartholomeos’tan itfaiyeye ziyaret: Bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilir ama…

DUVAR – Fener Rum Patriği Bartholomeos, geçen hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Patrik, “İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilirler, fakat biz unutmuyoruz” dedi.

Balıklı Rum Hastanesi’nde geçen hafta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmış, bu arada hastanede tedavi gören 100’ü aşkın hasta da başka hastanelere sevk edilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bugün İstanbul itfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Bartholomeos’u, Fatih’te bulunan İtfaiye Bölge Amirliği’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak karşıladı.

‘BELKİ BAZILARI BU VAZİFEYİ UNUTMUŞ OLABİLİR, FAKAT BİZ UNUTMUYORUZ”

ANKA’nın haberine göre itfaiyecilere çabalarından dolayı teşekkür eden Bartholomeos, şunları söyledi:

“Kaza esnasında büyük gayretler sarf ettiniz. Zahmet ettiniz ve en önemlisi ihtiyarlarımızı kurtardınız. Sağlam bir yere götürdünüz. 1,5 saat gibi kısa bir zamanda yangını söndürdünüz. Bütün bunları takdir ediyoruz. Bunun için de bu sabah sizlere geldik, itfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilir, fakat biz unutmuyoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz. İhtiyarhane binamızın en kısa zamanda yenilenmesini, tekrar faaliyete geçmesini hep beraber göreceğiz inşallah. Duyduğuma göre, okuduğuma göre 6 ay gibi çok kısa bir zamanda bitirilmiş olacak. Temennimiz budur. En kısa zamanda ihtiyarlarımız yuvalarına dönsünler.”

İBB İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ise “Bize şükranlarını sunmuş olmaları bizim için de ayrıca farklı bir duygu yarattı. Bu anlamda ben Sayın Bartholomeos’a ve ekip arkadaşlarına bizi buraya kadar gelip ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

‘TALİMAT DİYE BİR ŞEY OLUR MU?’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangınla ilgili “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi” açıklamasını yapmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kalın’ın sözlerini “Bazen felaket anlarını bile siyasi malzeme yapmaktan çekinmeyen, geri durmayan bir akılla karşı karşıyayız. Üzüntüyle izledim, takip ettim, dinledim. Bir yangın olduğunda ‘talimat’ diye bir şey olur mu? Nereden nereye geldik?” diyerek eleştirmişti. (HABER MERKEZİ)

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