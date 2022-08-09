Mimar Nişan Yaubyan hayatını kaybetti￼

Türkiye Ermeni toplumunun önde gelen mimarlarından Nişan Yaubyan 94 yaşında hayatını kaybetti. Yaubyan bir süredir Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Yaubyan yakın tarihin önemli eserlerine imza atmış bir mimardı.

1928 yılında Eskişehir’den İstanbul’a göç eden düşük gelirli bir ailenin dört çocuğundan en küçüğü olarak İstanbul, Kadıköy Yeldeğirmeni’nde dünyaya gelen Nişan Yaubyan, diğer ablaları gibi tüberküloz hastalığına yakalanmış ve ortaöğrenimini aldığı Özel Getronagan Ermeni Okulu’na ara vermek durumunda kalmıştı.

Nişantaşı Sünbül Apartmanı

Yaubyan, mimarlık eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde aldı. Mezun olur olmaz Arman Güran, Harutyun Vaporciyan ile beraber İstanbul Cihangir’de ofis kurup, yarışmalara girdi. Ancak bu ortaklık çok uzun soluklu olmadı, Yaubyan, Vaporciyan ile birlikte İstiklal Caddesi’nde ayrı bir ofise geçti. İlk yapılı projeleri 1954-1955 arasında inşa edilen İstanbul Vali Konağı Caddesi’ndeki Sünbül Apartmanı oldu. O dönem için özel bir yere sahip olanın binanın cephe oymalarını heykeltraş Kuzgun Acar tasarlamıştı.

1956 yılında Enis Kortan, Harutyun Vaporciyan ve Avyerinos Andonyanis ile katıldığı Sakarya Hükümet Konağı Yarışması’nda 1.Ödül’e layık görüldü ve proje hayata geçti.

Toplamda girdiği 69 yarışmada 6 kez birincilik ödülüne layık görüldü ve projeleri inşa edildi, 38 projede ise ödül grubuna girdi. Nişan Yaubyan 1959-1970 yılları arasında burs ile ABD’ye gitti ve burada da çalışmalar yürüttü. Bunlar arasında daha sonra 11 Eylül saldırıları sonucunda yıkılan İkiz Kuleler’in çevre yapıları da vardı.

Sakarya Hükümet Konağı 1999 depreminden sonra ayakta kalan ve hasar almayan yapılardan biri olarak biliniyor. Ancak bina ilerki yıllarda belediyenin aldığı bir kararla yıktırıldı. Yaubyan ve arkadaşları Kocatepe Camii projesini de kazanmış ancak sonradan, proje için daha geleneksel bir tasarım tercih edilmişti.

Modern mimarinin temsilcilerinden Yaubyan Türkiye’ye döndükten sonra özellikle Ermeni toplumu yararına gönüllü çalışmalar yürüttü. Bunlar arasında Surp Takavor Kilisesi Dış Cemaat Bölümü, Kalfayan Yetimhanesi İlave Projesi sayılabilir. Yaubyan ayrıca Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin yönetiminde de görev aldı. Levent’teki Çanakkale Seramik binası ve günümüzde yıkılan Okmeydanı SSK binası da Yaubyan’ın projeleridir.

Nişan Yaubyan için 2017 yılında Atom Şaşkal’ın yönettiği ‘Mimarlığa Doymayan Adam: Nişan Yaubyan’ adlı bir belgesel hazırlandı ve Yaubyan’ın da bulunduğu özel bir gecede gösterildi.

(Yaşamöyküsü için Yapı Dergisi/ Dr.Öğr. Üyesi Evin Eriş’in makalesinden yararlanılmıştır)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27371/mimar-nisan-yaubyan-hayatini-kaybetti