Mehmet Ali Çelebi’den “Bu katiline aşık olmaktır” diyen Muharrem İnce’ye yanıt

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İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katılacağı iddialarına dair kendisi hakkında “Bu katiline aşık olmaktır” diyen Muharrem İnce’ye, “Katiline aşık olmak… Atatürk’e katliamcı,Türk Milletine soykırımcı diyenlerin gireceği 6+1 denklemin adayı ben olayım diye sağa sola sinyal çakmaktır” ifadeleriyle yanıt verdi. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katılacağı iddialarına dair kendisi hakkında “Bu katiline aşık olmaktır” diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yanıt verdi. Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Katiline aşık olmak… 40 bin vatan evladının katillerinin uzantılarına iktidarı değiştirmek uğruna ses edememektir. Ben konuşunca paniklemektir” ifadelerini kullandı. Çelebi, şunları söyledi: “Atatürk’e katliamcı,Türk Milletine soykırımcı diyenlerin gireceği 6+1 denklemin adayı ben olayım diye sağa sola sinyal çakmaktır.” Katiline aşık olmak… 40 bin vatan evladının katillerinin uzantılarına iktidarı değiştirmek uğruna ses edememektir. Ben konuşunca paniklemektir. Atatürk’e katliamcı,Türk Milletine soykırımcı diyenlerin gireceği 6+1 denklemin adayı ben olayım diye sağa sola sinyal çakmaktır. pic.twitter.com/22D83tJb4K — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) August 9, 2022 NE OLMUŞTU? Muharrem İnce, CHP ile yollarını ayırdıktan sonra Memleket Partisi’ne geçen ancak oradan da istifa eden Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılacağına dair iddialar hakkında konuşmuştu. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Muharrem İnce, Çelebi’nin Memleket Partisi’nden “anlamsız gerekçelerle” ayrıldığını belirterek, “Çelebi’nin de yargılandığı Ergenekon davasında, bir tarafta ‘Ben bu davanın savcısıyım’ diyen Recep Tayyip Erdoğan var. Onu alıp milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nu, duruşma salonunda kendisini canla başla savunan Muharrem İnce’yi tercih etmiyor, ‘Ergenekon’un savcısıyım’ diyen Erdoğan’ı tercih ediyorsa diyecek bir şey yok. Bu katiline aşık olmaktır. Yani yapılacak bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı. BirGün Gazetesi