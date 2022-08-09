Kent belleğinden çok farklı izler

Nedim Bubik

BUGÜN gazeteci, fotoğraf sanatçısı dostum Lütfü Dağtaş’ı dinliyoruz: “Bir zamanların İzmir’inin toplumsal yaşamında onca yoksunluğa karşın dayanışma görürüz. Yoksulluk ve yoksunluk denildiğinde barınma konusu önde gelir. Barınma, yoksul Müslümanlar için olduğu kadar, İzmir’in yerli halkından Yahudiler, Ermeni ve Rumlar için de büyük sorundu. Sorun ‘aile evleriyle’ çözüldü. Yoksul Müslümanlar aile evlerinde, Yahudiler yahudihanelerde, Rumlar rumhanelerde kalırdı. Bekar erkeklerin adresi bekar evleriydi. İzmirliler, yahudihaneye ‘Yavuthane’ derdi.

DOSTLUK VE PAYLAŞIM

Fiziki bağlamda ortak özellikleri neydi? Genelde büyükçe avlu, zemin üstü iki kat, yan yana odalar. Her odada yoksul bir Yahudi ailesi kalırdı. Avluyla birlikte mutfak, banyo, tuvalet ortak kullanım alanıydı. Ancak vurgulanması gereken en önemli unsur; ister Müslüman, ister Yahudi ya da Rum olsun, aralarındaki dostluk ve paylaşımdı. Birbirlerini iyi günde, kötü günde arayıp sormaları hep öne çıkardı.”

1,5 YIL FOTOĞRAF ÇEKTİ

Dağtaş, bir buçuk yılı aşkın süre, ayakta kalabilmiş yahudihane olan, bugünün Manisa Akhisar Oteli’nde; tiyatrodan sinemaya, edebiyattan müzik, fotoğraf, karikatür dünyasına uzanan değişik disiplinlerden kültür insanlarının fotoğraflarını çekti. 75 kültür insanı, poz verdi. Dağtaş, “Otelin sahipleri Necat ve Salih Acar kardeşlerin içten desteklediği çalışmanın amacı, kültür insanlarımızın portreleriyle yahudihaneyi belgesel değerde aktarmaktı” diyor.

11 AĞUSTOS’TA KÖSTEM’DE

Fotoğraflardan oluşan sergi, 11 Ağustos’ta da Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde “Yavuthane” adıyla açılıyor, 21 Ağustos’a kadar gezilebilecek. “Kent belleğinden izler” temalı serginin açılışında Polima Restoran’da Yazar Sara Pardo’nun, “İzmir Sefarad Kültürü” söyleşisi, Müzisyen Selim Franko’nun Sefarad ezgilerinden dinletisi yer alacak.

KİMLERİN PORTRESİ VAR

Ahmet Büke, Akın Ersoy, Ataol Behramoğlu, Bedri Karayağmurlar, Belkıs Güneş, Belma Özgün, Birgül Su Ariç, Canan Altınbulak, Çetin Erokay, Demir Özlü, Ekrem Kahraman, Eray Özbek, Ercan Akyol, Erden Kıral, Ertuğrul Ateş, Feyzi Tuna, Genco Erkal, Gören Bulut, Gülsin Onay, Gürol Tonbul, Hakkı Ergök, Hasan Özkılıç, Hatice Doğan, Hatice Gökçe , Hülya Savaş, Hüseyin Yurttaş, İlhan Pınar, İrfan Ertel, Jale Birsel, Kemal Başar, Kemal Özdemir, Leyla Ruhan Okyay, Lütfü Seymen, Mavisel Yener, Mazlum Beyhan, Mehmet Atillâ, Mehmet Aydoğdu, Mehmet Emin Erdoğdu, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Muzaffer İzgü, Nedim Gürsel, Nedim Sönmez, Nedret İşli, Nevzat Metin, Nihat Demirkol, Orhan Beşikçi, Özdemir Nutku, Pelin Buzluk, Rauf Beyru, Recai Atalay, Reyhan Abacıoğlu, Ruşen Güneş, Sabiha Tansuğ, Sadık Yemni, Sema Barlas, Semih Poroy, Siren Bora, Suhandan Özay, Şadan Gökovalı, Şenol Tilki, Tarık Dursun K, Tevfik Balcıoğlu, Turgay Pasinligil, Turgut Çeviker, Tülin Oğurman, Umur Bugay, Umur Türker , Ümit Tunçağ, Yaşar Ürük, Yusuf Tuvi, Yücel Erten, Yücel İzmirli, Yüksel Pazarkaya, Zafer Derin, Zuhal İzmirli.

BİR ACIMIZ VAR

Bizden bir

yıldız kaydı

İZMİR medyasının deneyimli isimlerinden, çeşitli basın-yayın organlarında önemli görevler üstlenen, gazeteci, yazar dostum, arkadaşım Hamdi Türkmen’i yitirdik, sonsuzluğa uğurladık. Anılarımız beni zaman zaman düşündürecek, zaman zaman gülümsetecek. Huzurla uyu kardeşim, başımız sağ olsun…

Hürriyet Gazetesi