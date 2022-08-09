Kapadokya’da peri bacalarını yıkarak yol yapıyorlar!

Kapadokya’da Peri Bacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor. Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükremin Tokmak, yol güzergahının 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanı olduğuna dikkat çekiyor.

Özer AKDEMİR

UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş Peri Bacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor! Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükremin Tokmak Ortahisar – Göreme arasında yapımı süren yolun bölgedeki peri bacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi ölçüde zararlar verdiğini söyledi. Tokmak yolun aynı zamanda Ortahisar’a kısa yoldan doğalgaz götürülmesi için de yapıldığını ileri sürdü.

BİZANS MANASTIRINI YOK EDEREK BURAYA YOL AÇIYORLAR

Nevşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan Göreme-Ortahisar arasında yeni yol yapımı dünyanın gözbebeği, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya’nın ortasından geçiyor. Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükremin Tokmak yol güzergahının aynı zamanda 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanında olduğunu dile getirdi. Saklı Kilisenin de olduğu bu alanın hem doğal sit, hem de Arkeolojik sit alanı olduğunu belirten Tokmak, “Alttaki kayaları keserek ve bir Bizans manastırını yok ederek buraya yol açıyorlar” dedi.

“BÖLGEDE KIRILMADIK, YIKILMADIK PERİ BACASI KALMAYACAK”

Yol yapımına Göreme Müzesinin oradaki Tokalı Kilisenin yakındaki yoldan geçen araçların yol açtığı titreşimden kaynaklı olarak zarar gördüğü gerekçesi gösterildiğini aktaran Tokmak, “Bu yolu kapatmak alternatif olarak yeni yol yapmak istiyorlar. Yapımı süren yol güzergahında Peri bacaları, manastırlar, inanılmaz oluşumlar var. Neredeyse Saklı Kilise’nin üzerinden geçiyor yol. Burası 45 metrelik bir dağ kütlesini rampayı düzlemek için yukarıdan aşağıya doğru oyuyorlar. Buralarda inanılmaz bir yarık açacaklar. O bölgede kırılmadık, yıkılmadık bir peri bacası, manastır kalmayacak. İleride de aynı gerekçeyle, araçların sarsıntısı nedeniyle ciddi bir hasara neden olacak. İnanılmaz bir katliam var ve kimsenin sesi çıkmıyor” dedi.

Fotoğraf: Mükremin Tokmak

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: 8-10 KAYA DAMI VAR

Ortahisar Belediye başkanının geçtiğimiz günlerde yol yapımı güzergahında “8-10 tane kaya dam var” diyerek yapılacak yıkımın etkisini azaltmaya çalıştığını kaydeden Tokmak, “oysa ki fotolarda görüleceği üzere bir ton peri bacası ve bu kaya dokunun içinde ise Bizans dönemine ait bir manastır kompleksi var. Yani 8-10 kaya dam diyerek hafife alınacak bir alan değil. Doğal gaza ihtiyacımız var diyor ve bu yol bunun içindir de diyor, Ortahisarlıların hakkı diyor, ama bu doğal gazın geçeceği yer de burası olamaz, başka güzergahlardan geçirmelisiniz bu yolu” dedi.

YOL DOĞALGAZ ENERJİ ŞİRKETİNE KIYAK OLSUN DİYE Mİ YAPILIYOR?

İşin diğer yönünün bu Ortahisar’ın doğalgaz meselesi olduğunu belirten Tokmak, “Uçhisar’da doğalgaz var, Ürgüp’te var, Göreme’de var. Uçhisar’dan doğalgazı getirseler yol düz aslında, asfaltın kenarından döşenir borular. Ancak yol çok uzun ve Enerya adındaki enerji şirketine maliyeti çok artıyor. Ürgüp’ten getirseler yine 4-5 km fazla boru döşemek zorunda kalacaklar. Buradaki zihni sinir proje, bu doğalgazı da gerekçe göstererek yapıyorlar bu yolu. Doğalgaza yönelik bir hamle yani. Bu Enerya şirketin daha uzun boru döşemesin diye yolu yapıyorlar. Asıl nedenlerden birisi bu doğalgazın oraya götürülmesi” dedi.

Fotoğraf: Mükremin Tokmak’ın kişisel arşivinden

CHP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİNDEN SORU ÖNERGESİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesi ile Kapadokya’da yapılan yolu gündeme getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istenilen soru önergesinde Sarıaslan Kapadokya jeopark alanından çift şeritli yolun yakınındaki kültür varlıklarında zararlar meydana getirebileceğine vurgu yaptı. Bir belediye başkanının isteği doğrultusunda fiziksel yol çalışmaları başladığını belirten Sarıaslan, “İmar alanı dışındaki söz konusu bölgede yol yapmak tek kişinin Ortahisar Belediye başkanının kararıdır. Dünyanın gözbebeği milyonlarca yılda oluşmuş, ulusal ve uluslararası bir doğa ve kültür mirası niteliğinde ki alanda yapılacak her hangi bir hatanın geri dönüşü mümkün olamayacaktır. Bu nedenlerle böylesi bir yol yapılmadan önce, jeofizik, jeodezik ve ilgili yer bilimleri açısından yapılacak yolların peribacalarında, jeopark alanında ve çevresinde oluşturacağı etkinin araştırılması, ciddi bilimsel raporların düzenlenmiş olması gerekmektedir, tüm bunlar belirsiz ve keyfidir” dedi.

https://www.evrensel.net/haber/467719/kapadokyada-peri-bacalarini-yikarak-yol-yapiyorlar