İmam Konakçı bu kez ‘dövme’yi hedef aldı: Dövme yaptırman için geri zekalı olman lazım, yasaklanmalı

Hliafet çağrısı ve kadınları hedef alan sözleriyle tartışma yaratan Halil Konakçı, bu kez dövmecileri ve dövme yaptıranları hedef alarak ‘kanunen yasaklanmalı’ dedi.Daha önce Sezen Aksu’yu ve kadınları hedef alan açıklamalarıyla bilinen Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı, bu kez dövme yaptıranları ve dövmecileri hedef aldı. Konakçı, “Dövme yaptırmak için ya gerizekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım! Sonuçta her ikisinde de gerizekalılık var; sarhoşken de gerizekalısın… Bence kanunen yasaklanmalı. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar” dedi. İmam Halil Konakcı, şu ifadeleri kullandı: “Konumuz ‘dövme’; vücuda yapıp duruyorlar ya. ‘Dövme caiz mi?’, ‘Dövme gusüle engel mi?’ diye soruyorlar; gusüle mani olsa ne olur olmasa ne olur? Gusül, dövmenin üstünden geçiyor da sen lanetli bir adam olmuş oluyorsun, lanetli bir kadın olmuş oluyorsun; Peygamber lanetlemiş. Bizim sokaklar dolu; çarşıya çıkıyorum, kafamı nereye döndürsem dövmeli bir kol, dövmeli bir bacak, dövmeli bir surat! Ne oldu bizim gençlere böyle? Sarhoş kafayla yapıyor, içkiyi içmiş; oturuyor yapıyor. Zaten araştırdığımda, bana ‘Hocam genelde sarhoşken yaptırıyorlar’ denildi. Vücuduna bilmem kaç bin tane iğne batırılıyor; ya gerizekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım! Sonuçta her ikisinde de gerizekalılık var; sarhoşken de gerizekalısın… Ya ne hale geldi bütün Müslümanların her yerinde dövme ya. Çıkın bir çarşıya ya her yerde dövme, gittikçe de artıyor. Bence kanunen yasaklanmalı. Sağlıklı bir şey de değil. Ne boyası kullandığın belli değil. Sıçan pisliğinden mi yapıldı, kurbağa idrarından mı yapıldı? Boyayı da bilmiyorsun. Tıbben yasaklanmalı. Ya burası Müslüman bir ülke ne işi var salyangozun soframızda. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar. Hukukta bunun yeri vardır. Dövmeyi de yasaklasınlar kardeşim. Yapanların da kapatsınlar dükkanlarını. Bu nedir ya, gençlerimizin elinde kolunda… Müslüman anne babaların evlatları bunlar… O elinde kolunda dövmesi olan, o bir karış şortla gezen, başını kapatmayan, içki içen, uyuşturucu kullanan, gençlerin birçoğunun annesi beş vakit namazlı teheccüd’e bile kalkıyor ya, operasyon büyük. O ondan özeniyor, bu bundan özeniyor. Bu işin önüne geçmeliyiz. Peygamberin laneti olan bir şeyi nasıl süs aracı olarak kullanırsın? Yahudiler bile yapmıyor ya! Bir yahudi kadar değil misin ya sen? Öyle bir hale geldik ki Yahudilerin yapmadıklarını yapıyoruz artık.” Artı Gerçek