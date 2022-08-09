Geleceğin Ermeni Forumu

Geleceğin Ermeni Forumu’na kayıt herkese açıktır

11-13 Kasım 2022’de, katılımcı demokrasinin “vatandaş meclisi” modeline dayalı “Geleceğin Ermeni Modeli” konferansının ilki Erivan’da yapılacak.

Forumda Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh ve Diaspora’dan seçilen 200 katılımcı, “Ermenistan-Diaspora birliği”, “Tarihi sorumluluk” ve “Nüfus artışı” başlığı altında, “Geleceğin Ermeni Modeli” kamu girişiminin 15 hedefinden üçünü görüşecek.

Açıklamada, “Ermeni halkı için istikrarlı ve güvenli bir gelecek inşa etme ve kalkınmamızın yolunu önceden belirleme konusundaki ortak sorumluluğumuzun bilincinde olarak, her birimiz bu önemli sürecin bir parçası olabiliriz”,- denmektedir.

Katılım başvurusu, “Geleceğin Ermeni Modeli” girişiminin resmi web sitesindeki uygun başvuru formunu doldurarak ve aşağıdaki telefon numarasına yapılabilir: +374 (60) 700 800 ve e-posta adresi [email protected]

Ermenistan Kamu Radyosu