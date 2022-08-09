#Gazze Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu￼

İsrail ordusunun İslami Cihad hedeflerine yönelik düzenlediğini açıkladığı ve 3 gün süren operasyon sosyal paylaşım platformlarının da gündeminde yer aldı. Twitter’da paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da vardı.

İsrail ordusunun 5 Ağustos’ta Gazze Şeridi’ndeki İslami Cihad hedeflerine karşı başlattığı operasyon üçüncü günde ateşkesle sona erdi.

İsrail ile İslami Cihad arasında Mısır’ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes, Pazar günü yerel saatle 23.30’dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İsrail’in operasyonunda aralarında 14 çocuk, 4 kadının da yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafında herhangi bir can kaybı yaşanmazken İslami Cihad, İsrail’e yaklaşık 1.100 roket fırlatmıştı.

Twitter’ın da gündeminde yer alan operasyonla ilgili paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da bulunuyordu.

https://www.avlaremoz.com/2022/08/09/gazze-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu-2/