Ermenistan takımı 44. Dünya Satranç Olimpiyatı’nin son turunda zafer kazandı

Ermenistan erkek ve kadın satranç takımları Hindistan’ın Chennai kentinde düzenlenen 44. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda maçlarını bitirdi.

Ermenistan erkek satranç takımı, 44. Dünya Olimpiyatının son turunda zafer kazandı.

Olimpiyatın 11. turunda Ermenistan takımı İspanya takımı ile karşılaştı. Manuel Petrosyan, Robert Hovhannisyan ve Hrant Melkumyan, Ermenistan takımında maçlarını bitirdi. Zaferi sadece Gabriel Sarkisyan kutladı. Ermenistan-İspanya: 2.5-1.5.

Özbekistan ve Ermenistan takımları eşit puanlara sahip. Olimpiyatın nihai sonuçları Özbekistan yarışmayı bitirdiğinde belli olacak. Özbekistan takımının son turdaki rakibi Hollanda takımı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/09/Ermenistan-Dünya-Satranç-Olimpiyatı/235367