Ermenistan erkek takımı Satranç Olimpiyatı’nda ikinci oldu

Ermenistan erkek satranç takımı, 44. Satranç Olimpiyatı’nda ikinci oldu.

Hindistan’ın Chennai kentinde düzenlenen Olimpiyatın 11. turunda Ermenistan İspanya ile karşılaştı. Manuel Petrosyan, Robert Hovhannisyan ve Hrant Melkumyan maçlarını berabere bitirdi. Galibiyete sadece Gabriel Sarkisyan ulaştı. Böylece skor Ermenistan 2.5 – İspanya 1.5 olarak netleşti.

Özbek takımı Özbekistan-Hollanda maçını 2.5-1.5 skorla kazanarak Olimpiyat şampiyonu oldu.

Hindistan’ın ikinci takımı bronz madalya kazandı.

Dünya Olimpiyatı’nda Arman Paşikyan’ın liderliğindeki Ermenistan milli takımı, Madagaskar, Andorra, Mısır, Avusturya, İngiltere, Azerbaycan, Hindistan (birinci ve ikinci takımlar) ve İspanya’ya karşı avantaj elde ederek 9 galibiyet elde etti, ABD ile maçını berabere bitirdi ve sadece Özbekistan milli takımına yenildi.

(Armenpress)

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