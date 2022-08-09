Bir kez kaybettik

Bir kez kaybettik ve bu her zaman kaybetmemiz ve her zaman taviz vermemiz gerektiği anlamına gelmez

Özel görevlerdeki büyükelçi Edmon Marukyan, RTVI uluslararası TV kanalına Dağlık Karabağ çevresindeki durumu ve Ermenistan’ın dış politikasıyla ilgili diğer konuları ele alan bir röportaj verdi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırı konusuna da değinen Marukyan, Azerbaycan birliklerinin 2021’den beri işgal ettikleri Ermenistan’ın egemen topraklarını terk etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, SSCB de dâhil olmak üzere, mevcut tüm haritalara istinaden, bu bölgenin Ermenistan’ın egemen bölgesi olduğunu vurguladı.

Marukyan, Ermenistan’ın barıştan yana olduğunu ve barışın sağlanması için her adımı attığını yinelerken, Azerbaycan tarafından yapılan saldırgan çağrıları ve Azerbaycan’ın, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çeşitli gerilim yaratma girişimlerini kınadı.

“Sınır meselesi birkaç günlük bir iş değil.

Sakin koşullarda gerçekleştirilmesi gereken uzun bir işlemdir.

Kazanan ve kaybeden taraflar arasında bir süreç olarak ilerlememelidir, çünkü o zaman bir sonuca ulaşmak imkânsızdır.

Öyle bir yola girmeliyiz ki, tüm taraflar galip geldiğinde, “kazan kazan” çözümü olarak bilinen çözüme ulaşalım”,- diyen Marukyan, enklavlar konusuna da değinerek, kişisel görüşüne göre bunların görüşmelerin dışında bırakılması gerektiğini, çünkü 9 Kasım tarihli açıklamaya göre tarafların o anda bulundukları alanlarda kaldıklarını kaydetti.

“Bir kez kaybettik ve bu her zaman kaybetmemiz ve her zaman taviz vermemiz gerektiği anlamına gelmez.

Kimse mağlubiyetimizin sonsuz ve zamansız olduğunu ümit etmesin ve her zaman kaybeden olarak davranacağımızı beklemesin”,- diye ekledi.

Azerbaycan tarafının koridor mantığıyla çözüm üretileceğine dair haberleri spekülasyon olarak nitelendirerek, bu tür konuların görüşülmediğini, her ülkenin mevzuatına uygun olarak, sadece yolların normal şekilde açılmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Olası bir Ermeni-Azerbaycan barış anlaşmasına ilişkin görüşmelere de değinen Marukyan, Ermenistan’ın Azerbaycan’dan herhangi bir toprak talebi olmadığını kaydetti ve Artsakh meselesinin bir toprak meselesi olmadığını, 21. yüzyılda daha önemli olan haklar olduğunu vurguladı.

Artsakh’ın statüsü konusuna da değinen Marukyan, Azerbaycan tarafının iddia ettiği gibi, ihtilafın henüz çözülmediğini kaydetti.

Marukyan, Ermenistan’ın sorunu AGİT Minsk Grubu çerçevesinde çözmek için aktif çaba sarf ettiğini de sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu