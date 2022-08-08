Yavuz Ağıralioğlu o sözlerini düzeltti

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İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyada tepki çeken videodaki Türklükle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi

CiddiGazete- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu‘nun bir videosunu paylaştı.

Videoda Ağıralioğlu’nun Müslüman olmayan Türk ve Kürtlere “insan” diyemeyeceklerini söylemesi dikkat çekti.

“ATATÜRK DÜŞMANLARINDA MUHAKKAK BİR SAKATLIK OLUYOR”

Yavuz Ağıralioğlu’nun videosunu Twitter hesabından paylaşan Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kafa İslam öncesi 4000 yıllık Türk tarihini nasıl izah eder? Hristiyan Gökoğuzlar’a ne der? İstiklal Harbi’nde Padişahın yanında yer alan Müslüman Türkler mi Türk’tür yoksa Mustafa Kemal’in yanında yer alan Ortadoks Türkler mi? Atatürk düşmanlarında muhakkak bir sakatlık oluyor” dedi.

“MÜSLÜMAN OLMAYAN TÜRKE NİYE İNSAN DİYELİM?”

Paylaşılan videoda Ağıralioğlu şunları ifade etti:

“Biz Türk’ün Müslüman olmayanına Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde Türke niye insan diyelim? Bizim için önemli olan, tarih sahnesinde var olduğumuz günden beri arkasında büyük irademizle durduğumuz şey Allah’a kulluk davamız. Bu sürecin hiçbir tarafında diniyle, imanıyla, sözüyle, ahlakıyla olmayanlar medeniyetimizi temsil edemezler. Biz kendi Kürdümüzü Allah’a, dine inancı olmayan bir cinayet şebekesinin tasarrufuna teslim edemeyiz. Her türlü siyasi hatayı telafi edebiliriz ama bir cinayet şebekesinin hamiliğine kendi Kürdünü kaptıran bir devletin nereye gideceğini şimdiden öngöremeyiz.”

“KÜRTLERİMİZ İLE BİZİ, MARX’IN ÇOCUKLARI DÜŞMAN EDEMEZ”

Videodaki sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Çözüm sürecinde Pkk’nın muhatap alınmasına ve hükûmetin siyasi koordinatlarının anlamsızlığına dair söylediğimiz bir sözü bütününden kopartmaya çalışmak beyhudedir.

Ne dediğimiz ortada! Birilerinin mal bulmuş mağribi gibi davranmasına gerek yok. Buradan kimseye ekmek çıkmaz!

“Müslüman olmayanı insan ve Türk saymıyorsunuz, o zaman Türk Milleti adına bu dinsiz, imansız cinayet şebekesi ile niçin konuşuyorsunuz? Pkk’lılar insan değil, bu ahlâksız örgütü niçin muhatap alıyorsunuz?” diye Pkk’lılar için söylediğimiz bir sözün neresinden, niçin alındınız?

Bana yahut çizgime düşmanlık edecekseniz, derdiniz buysa Türklük üzerinden yürümeyin. Arşivde onca söz, konferans ve açıklamamız var; Türk’e, Türklüğe dair. Zorlamayın. Anlamaya çalışın. İslâm öncesi Türklüğe, kim Türk değil diyebilir? Yahut biri dedi diye kim Türklük’ten çıkar?

Ancak Türklüğün kaderine perçinlendiği İslâm’ın Türklük’ten koparılma tehlikesine ve Türksüz bir İslâm telâkkisinin tehlikesine de her zaman dikkat çekerim. Türk tarihi ortadadır. Ama burda muhatap ne İslâm öncesi atalarımızdır ne de gayrımüslim-Hristiyan Türk soydaşlarımızdır.

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresinin hasımları ne demek istediğimi gayet iyi biliyor. Sözüm ancak bunun muhataplarınadır.

‘Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok’

Tarihi varlığı içinde tüm meşruiyetimizi Oğuz Kağan’dan beri Türk’ten ve Türk Milleti’nden alıyoruz. Güncel politik mevzilerin yanlışları İslâm’a hamledilemez!

Samimi eleştiriler baş tacımızdır. Lâkin maksadı sadece düşmanlık olan trolleri yahut trollüğün kendisine çok yakıştığı trol ahlâklı isimlerin dediklerini ciddiye almam, kimse de almasın. Siyasi çizgimiz belli. Türk-İslâm Ülküsünün net ve duru ideallerine bağlı bir neferiyim.

Oğuz Kağan’dan Atatürk’e, Göktürklerden Türkiye Cumhuriyeti’ne tek bir çizgidir. Ve tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bin yıllık tarihi birlikteliğin ve Efendimiz (s.a.v.)’in birbirine kardeş ettiği Kürtlerimiz ile bizi, Marx’ın çocukları düşman edemez. Buna müsaade etmeyiz.”

https://www.ciddigazete.com/yavuz-agiralioglu-o-sozlerini-duzeltti