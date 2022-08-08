STARMUS VI: Ermenistan’ı Eylül ayında neden ziyaret etmelisiniz?

Starmus VI Uluslararası Bilim Festivali, bu yıl Eylül ayında Ermenistan’ı neden ziyaret etmeniz gerektiğini gösteren bir video yayınladı. Video’da Ermenistan’ın güzel manzaralarını gösteriyor.

Açıklamada “Ermenistan, özellikle Starmus VI festivali çerçevesinde ülkemizde evrenin sadece uzak ve sonsuz değil, aynı zamanda sonsuz çalışma ve ilham kaynağı olduğu birçok Nobel ödüllü bilim adamı, müzisyen ve insanın bulunacağı bu Eylül ayında mutlaka ziyaret etmelisiniz.” ifade edildi.

5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Ermenistan’da “STARMUS FESTIVAL VI. 50 yıl Mars üzerinde” festivali düzenlenecek.

Bu festival ilk defa Tenerife astrofizik topluluğunda 2011 yılında gerçekleştirildi. Festivalin teknolojik içeriği var ve bilim, eğitim, sanat ve teknoloji alanları kapsıyor.

Ermenistan’da “STARMUS FESTIVAL VI. 50 yıl Mars üzerinde” çerçevesinde konferanslar, seminerler, değişik kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Bu etkinliklere dünyanın her köşesinden Nöbel ödülü de alan ünvani bilim adamları, mühendisler, astronotlar, müzisyenler, sanat ve bilim dünyasını temsil eden insanlar katılacak.

Ermenistan Kamu Radyosu