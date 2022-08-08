Paylan’dan Nuri Ersoy’a Aram Tigran hakkında soru önergesi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a 2009’da hayatını kaybeden Ermeni besteci Aram Tigran hakkında soru önergesi verdi. Paylan, “Aram Tigran’ın vasiyetine göre Diyarbakır’a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz?” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2009’da hayatını kaybeden sanatçı Aram Tigran’ı TBMM gündemine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Paylan, “Aram Tigran’ın anısını yaşatmak adına herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? Aram Tigran’ın vasiyetine göre Diyarbakır’a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz” diye sordu.

“1915’te Diyarbakır’dan sürülen bir ailenin oğlu olarak Suriye’nin Kamışlo ilinde doğan Tigran hayatı boyunca Kürtçe, Ermenice ve Arapça dillerinde bu toprakların müziklerini söyledi. En büyük vasiyeti olan, atalarının memleketi Diyarbakır’a gömülmesine, dönemin AKP iktidarınca müsaade edilmedi. Diyarbakır’da Aram Tigran adıyla açılan konservatuarın faaliyetlerine ise kayyım döneminde son verildi.” diyen Paylan, Ersoy’a şu soruları yöneltti:

“Türkiye halkları tarafından sanatına ve şahsına büyük bir sevgi duyulan Aram Tigran’ın anısını yaşatmak adına herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

-Aram Tigran’ın vasiyetine göre Diyarbakır’a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz?

-Bakanlığınızın, Aram Tigran’ın adını yaşatacak herhangi bir projesi bulunmakta mıdır?”

BirGün Gazetesi