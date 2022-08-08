Ortaköy Vakfı’ndan açıklama

Ortaköy Vakfı’nın Azınlık Vakıfları Seçimleri için oluşturulan Ortak Seçim Tertip Heyeti’ne girmeyerek kendi Seçim Tertip Heyeti’ni oluşturması ve Ortak Seçmen Listesi çalışmasına katılmamasından sonra Patrik Maşalyan Ortaköy Vakfı Başkanı İskender Şahingöz ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Ortaköy Vakfı bir açıklama yayınladı.

Ortaköy Vakfı, “Seçmen listelerinin askıya çıkartılmasını 01 Eylül 2022 gününe kadar ertelediğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi. Açıklamadan öne çıkan bölümler şöyle:

“Gerek Vakfımız Yönetim Kurulu’na atfedilen, seçimlere sekte vurduğumuz iddiasının bizlerde yaratmış olduğu rahatsızlık, gerek yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma talebiyle dava açılacağına dair duyumlarımız ve gerekse Patrik Hazretleri’nin 29 Temmuz 2022 günü yapmış olduğu yazılı açıklamada belirttiği gibi, yönetmeliğin yayınlanmasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen somut bir adım atılmamış olması Yönetim Kurulumuzun, seçimlerin gerçekleşmesinde lokomotif bir rol üstlenmesine karar verilmiştir.

Bu minvalde; 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, yönetmelikteki şartları yerine getirmek suretiyle, (Yönetmelik Madde 10) 16 Ekim 2022 günü Vakfımız özelinde seçim yapılması için başvurumuzu gerçekleştirdik. 05 Ağustos 2022 Cuma Günü Seçimi gerçekleştirebileceğimize dair yetki belgesi tarafımıza iletilmiştir. 07.08.2022 Cumartesi günü Patrik Hazretleri ile gerçekleştirdiğimiz ve kendisinin açıklamasında yer verdiği gibi ortak seçmen listesinin VGM tarafından, kabul edilmesi halinde Müdürlüğe ilettiğimiz 800 kişilik listeyi, genişletilmiş liste ile güncelleyeceğimizi kamuoyu önünde açıkça tekrar ve tekrar belirtiyoruz.

Patrik Hazretleri’nin 07 Ağustos tarihinde yapmış olduğu açıklamayı da dikkate alarak, seçmen listelerinin askıya çıkartılmasını 01 Eylül 2022 gününe kadar ertelediğimizi kamuoyuna duyururuz. Ortak seçim listesinin kullanılmasıyla alakalı VGM’nün olumsuz bir görüş bildirilmesi olasılığına karşın, herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına 15 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren, Hafta içi her gün Saat: 09:00-17:00, Cumartesi ve pazar günleri ise 10:00-15:00 saatleri arasında, Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisemizde, 2.bölge ikameti seçmenlerin kayıtlarını gerçekleştirebileceklerini duyururuz”

Vakıf ayrıca ERVAB ve diğer kesimlerden gelen kendilerine gelen eleştirileri haksız ve adaletsiz bulduğunu belirterek “Ağır şekilde itham edilmemizden dolayı üzüntü içinde olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Agos