Komitas Vardapet’in eserleri Salzburg’da sunuldu

Ermeni “Geghard” korosu Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen ünlü bir müzik festivalinden döndü. “Manevi Prelüd” konser serisinde sahne alan “Geghard”, Komitas Vardapet’in eserlerini, ortaçağ monodilerini, modern Ermeni bestecilerin dini eserlerini sundu.

Koro şefi Mher Navoyan, “Geghard”ın ikinci defa bu festivale katıldığını söyledi. Festivalin klasik müzik sanatının en prestijlilerinden biri olduğuna dikkat çeken Navoyan, “Yanılmıyorsam bu festivale katılan ilk Ermeni grubuyuz.” dedi.

Koro şefi Navoyan, “Bu yıl program şöyleydi: bir akşamda üç konser. İlk bölümde Luigi Nono’nun harika bir eseri, ikinci bölümde ise Tigran Mansuryan’ın “Requiem” adlı eseri çalındı ve üçüncü bölüm Komitas’a ithaf edildi.” diye anlattı.

Onun kaydettiğine göre grup, bu daveti tam olarak “Komitas adına”, yani Vardapet’in eserlerini sunmak için aldı.

Navoyan, “Komitas’ın zamanı sadece yeni geliyor, herkes için tamamen şaşırtıcı yaklaşımlarla Komitas yeniden geri dönüyor. Komitas, bugün hala çok modern olan en yenilikçi kültürel fenomenlerden biri olarak kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/08/Komitas-Vardapet-Salzburg/235284