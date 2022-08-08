Ermenistan’da düzenlenecek STARMUS’un 4. günü özel

Ermenistan Başbakanlığı Ofisi Başkanı Arayik Harutyunyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Hala Starmus konserlerine gidip gitmemeyi mi düşünüyorsunuz? Jim Bagyan ve Tony Fadell Ermenistan’a geliyorlar.” ifadesi kullandı.

Harutyunyan’ın paylaşımı söyle:

“”StarmusVI’nın tüm günleri performanslar ve konserler açısından çok ilginç ama 4. gün, 8 Eylül özel. Konuşmaların ve konuşmacıların listesi bundan emin olmak için yeterlidir.

O gün, örneğin ilk Ermeni astronot, doktor ve mühendis James Bagyan, uzayda insanın karşılaştığı zorluklar hakkında konuşacak. Bir sonraki konuşmada, yenilikçi, iPod’un mucidi ve iPhone’un ortak yaratıcısı Tony Fadell, teknolojik sinerjilerin hem Dünya’da hem de uzayda bize nasıl yardımcı olduğundan bahsedecek.

Wu Ji, Çin’in hızlanan uzay yolculuğu programını sunacak ve girişimci, yurttaşımız Kam Ghafarian, Dünya gezegeninin dışında ne tür bir ekonomi yaratabileceğimiz hakkında konuşacak. Acele edin ve insanlığın geleceğini bugünden görmek için biletlerinizi ayırtın.”

Ermenistan Kamu Radyosu