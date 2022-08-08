Ermenistan’a gitmek ne kadara mal olur?

Bu yıl Ermenistan’da oldukça fazla turist var. Yaz aylarında Ermenistan’ın tatil alanlarında boş yer bulmak kolay değil. Tatillerini yerel rekreasyon alanlarında geçirmeyi seven çok sayıda Ermeni de var.

Radar Armenia, Ermenistan’ın en çok tercih edilen tatil beldelerinde bir gecelik konaklamanın maliyetini sunuyor: Dilijan, Tsaghkadzor, Jermuk ve Sevan.

Dilijan hem yaz hem de kış aylarında turistlerin sevdiği yerlerinden biridir. Dilijan’da yaklaşık 200 otel ve misafirhane faaliyet göstermektedir. Konukevlerinde fiyatlar 15 bin dramdan ($37) başlıyor ve 60 bin dram’a ($147) kadar çıkıyor. Otellerde fiyatlar 25-30 bin dramdan ($61-74) başlıyor ve 100 bin ($245) sınırına ulaşıyor.

Tsakhkadzor’da 70’den fazla otel ve pansiyon bulunmaktadır. Bu sezonda bir turist, misafirhanelerde bir gece için 12.000 dramdan ($29) ve otellerde 20.000 ila 25.000 dram ($49-61) arasında ödeme yapabilir. Tsaghkadzor’da, hizmet ve hizmet kalitesine bağlı olarak bir gecelik ödeme fiyatının yüz avroyu aştığı oteller de var.

Jermuk konukevlerinde bir gecelik konaklama için ortalama 15-20 bin dram, otellerde ise ortalama 25-30 bin dram gerekir. Tabii yine hizmete ve yapı koşullarına göre uygun fiyatlı oteller var.

Yaz aylarında Sevan, Ermenilerin ve turistlerin gözde mekanlarından biridir. Özellikle Ağustos, Sevan’da dinlenmek için muhteşem bir zamandır. Sevan otellerinde bir gecelik konaklama için ortalama 20-25 bin dram ($61-74) ödeyebilirsiniz, misafirhanelerdeki fiyatlar ise 8-20 bin ($19-49) arasında değişiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu