Cemevini ziyaret eden Babacan: Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz

Cemevini ziyaret eden Babacan: Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti. Muharrem orucunun açılmasına eşlik eden Babacan burada cemevinin başkanı ve dedesiyle bir araya geldi.

Alevi kurumlarına ve cemevlerine Muharrem ayının ilk gününden itibaren yapılan saldırıları kınadıklarını hatırlatarak geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan, “Bu saldırılara hemen tepki gösterdik, konunun takipçisi olacağız” dedi.

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün eğer bir Alevi valinin, kaymakamın, rektörün, daire başkanının, genel müdürün varlığından söz edemiyorsak, Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. Aleviler kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorsa eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. Devlette işe alımlarda liyakat ilkesi çiğneniyorsa, torpil ve ayrımcılık hüküm sürüyorsa, haklılar imtiyazlılara ezdiriliyorsa Türkiye’de eşit vatandaşlığın olduğunu söyleyemeyiz. İşte o nedenle biz, eşit vatandaşlık ilkemize sıkı sıkı sarılmaya devam edeceğiz.”

Ermenistan Kamu Radyosu