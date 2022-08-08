“Aram Tigran’ın Diyarbakır’a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz?”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ünlü Ermeni müzisyen Aram Tigran’ın ölüm yıldönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması tkalebiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

Paylan’ın önergesi şöyle:

“Türkiye halklarının değeri, ‘Apê Aram’ olarak halk tarafından sevilen ve sayılan ünlü müzik insanı Aram Tigran 13 yıl önce sürgünde hayatını kaybetti.

1915’te Diyarbakır’dan sürülen bir ailenin oğlu olarak Suriye’nin Kamışlo ilinde doğan Tigra, hayatı boyunca Kürtçe, Ermenice ve Arapça dillerinde bu toprakların müziklerini söyledi.

En büyük vasiyeti olan, atalarının memleketi Diyarbakır’a gömülmesine, dönemin AKP iktidarınca müsaade edilmedi. Diyarbakır’da Aram Tigran adıyla açılan konservatuarın faaliyetlerine ise kayyım döneminde son verildi.

Bu bağlamda,

Türkiye halkları tarafından sanatına ve şahsına büyük bir sevgi duyulan Aram Tigran’ın anısını yaşatmak adına herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? Aram Tigran’ın vasiyetine göre Diyarbakır’a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz? Bakanlığınızın, Aram Tigran’ın adını yaşatacak herhangi bir projesi bulunmakta mıdır?”

Agos