TÜRKİYE ERMENİ VAKIFLAR BİRLİĞİ (ERVAB) DUYURUSU

18 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan seçim yönetmeliği, Hastanemiz hariç tüm Vakıflarımıza seçim yapma imkanı tanımıştır.

Yönetmeliğe göre seçim çevreleri Milletvekili seçim Bölgeleri olarak belirlenmiştir. Seçim hazırlıklarına derhal başlanmış, ERVAB toplantısına katılan vakıfların oybirliği ile aldıkları karar sonucu tavsiye niteliğinde ortak seçim tertip heyetleri oluşturulmuştur.

Seçim kurullarının adil ve güvenilir olması ile seçmen listelerinin doğruluğu, bu seçimde en fazla özen göstermemiz gereken konulardır. ERVAB bu konuyu dikkatle ve titizlikle takip etmektedir.

Üzüntü ile edindiğimiz bilgiye göre;

Ortaköy Surp Asdvadzadzin Vakfı, 2. Bölgede ortak olarak belirlenen seçim tertip heyetini yok saymış; kendi seçim tertip heyetini oluşturmuştur ve yaklaşık 20.500 seçmenin bulunduğu seçmen listesi yerine sadece 800 seçmeni içeren listeyi Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildirmiş ve seçim başvurusunu yapmıştır.

Ortaköy Vakfı, 800 kişilik seçmen listesi vererek 2. Bölgede bulunan cemaat mensuplarının yaklaşık %96-97’sini oluşturan 19.700 seçmenin seçme ve seçilme hakkını yok saymıştır. Gerçeği tam olarak yansıtmadığı açık olan bu sözde seçmen listesi ile seçimini yapıp yönetimini devam ettirmek şeklinde bir yola girmiştir. Suistimallerle amacına ulaşmaya çalışan bu Vakfımızı şiddetle kınıyoruz.

Ortaköy Vakfı yöneticilerini ve seçim tertip heyetini bu yanlışlarından dönmeleri için uyarıyor; en kısa süre içinde düzeltme yapmamaları halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz.

Bunun dışında; ERVAB olarak, hukuki tüm yolları sonuna kadar takip edeceğiz.

2. Bölgede ikamet eden tüm cemaat üyeleri , yönetmeliğe göre bu hafta sonuna kadar Ortaköy Kilisesine giderek isimlerini seçmen listesine yazdırabilirler. Bu konuda meydana gelebilecek engellemeleri önlemek üzere ERVAB üyeleri ve bir noter tüm hafta boyunca Kilisede hazır bulunacaktır.

Kimsenin şüphesi olmasın, ERVAB ve halkımız birlikte bu seçim oyununu bozacaktır.

Tüm cemaat üyelerimize buradan acil ve açık çağrıda bulunuyoruz:

e-Devletten edineceğiniz ikametgah belgesi ve nüfus kartınızla birlikte Ortaköy Kilisesine giderek seçmen kaydınızı yaptırınız.

Haksızlığa karşı sesinizi yükseltiniz.

Cemaatin tümüne ait olan varlıklarımıza sahip çıkınız.

ERVAB