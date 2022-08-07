Telekulak Miçotakis’i zora soktu

Yorgo KIRBAKİ/ATİNA

Yunanistan’da üçüncü büyük siyasi parti konumundaki sosyalist Pasok’un yeni lideri Nikos Andrulakis’in telefonunun dinlenmesi skandalı, ülkede siyasi krize dönüşüyor.

Skandal, üç yıllık iktidarı döneminde, muhalefetten ilk kez bu kadar yoğun tepkilerle karşı karşıya kalan Başbakan Kiriakos Miçotakis için tam bir kabusa dönüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panayiotis Kontoleon ile Miçotakis’in yeğeni ve çok yakın çalışma arkadaşı, Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis’in, cuma günü birkaç dakika arayla istifalarına yol açan skandal, her geçen gün yeni boyutlar kazanıyor.

SAVCILIK İZİN VERMİŞ

Bu çerçevede, Pasok lideri Andrulakis’in cep telefonunun, “Predator” adlı bir casus yazılım programından başka, “yabancı ülkelerin istihbarat teşkilatlarının talebi” üzerine, EYP tarafından “yasal olarak” (savcılıktan alınan izinle) da dinlendiği ortaya çıktı. Kathimerini gazetesi, nedenleri hakkında herhangi bir bilgi vermemekle birlikte, Andrulakis’in cep telefonunun dinlenmesi talebinin “Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teştilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu” öne sürdü.

SONUNDA ÖZÜR DİLEDİ

Miçotakis, başbakanlığa bağlı EYP’nin, kendisinden izin istemeden ve herhangi bir bilgi de vermeden Andrulakis’in telefon görüşmelerini dinlediğinin ortaya çıkması üzerine EYP Başkanı Kontoleon’un derhal istifasını istedi. Miçotakis ayrıca, Yunan medyasında “Predator” casus yazılım programını satan firmanın sahibi ile bazı iş ilişkileri bulunduğu iddiaları üzerine, yeğeni ve Başbakanlık Genel Sekreteri Dimitriadis’e de istifa etmesini söyledi. Yunan medyasına göre, Dimitriadis, başbakanlıkta EYP ile ilgili konulara da bakıyordu.

To Vima gazetesine göre Miçotakis, yakın çalışma arkadaşlarına “Büyük ve affedilmez bir hata söz konusu. Hiçbir bilgim yoktu. Pasok lideri Andrulakis’e bir özür borçluyum” dedi.

MUHALEFETTEN BÜYÜK TEPKİ

Muhalefet partileri ise skandal hakkındaki açıklamalarda şunları belirttiler:

Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA): “Telefon görüşmelerinin dinlenmesini organize eden ve her şeyden haberdar olan Miçotakis, en yakın ve en sadık çalışma arkadaşlarını kurban vererek kendisini kurtarmaya çalışıyor.”

Pasok: “Miçotakis ve hükümeti, Yunanistan’ın uluslararası alandaki itibarını sarstı. Miçotakis’in büyük siyasi sorumlulukları var”.

Yunanistan İletişim Gizliliğini Koruma Kurumu’nun (ADAE) son raporuna göre, ülkede geçen yıl (2021) “milli güvenlik” gerekçesiyle 15 bin 475 telefonun dinlenmesine izir verildi. 2020’de 13 bin 751, 2019’da ise 11 bin 680 izin verilmişti.

Hürriyet Gazetesi