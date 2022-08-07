Karabağ’daki iki köyün sakinlerine “Evlerinizi boşaltın” talimatı

Karabağ Toprak ve Altyapı Bakanı Hayk Khanumyan, Ağavno ve Berdzor (Laçin) sakinlerine 25 Ağustos’a kadar evlerini terk etmeleri için talimat verdi

Khanumyan, bölgenin sakinlerine “Karabağ topraklarını seçenler, bir daire edinene kadar geçici konutlarda kalacaklar, Ermenistan’ı tercih edenler de aynı şekilde. Eğer yerleşimciyseler, ev edinmek için sertifika alacaklar. Geçici olanlar ise sertifika alana kadar kira bedeli alacaklar” dedi.

Ermenistan medyasına yansıyan bilgilere göre Khanumyan’ın bilgilendirme toplantısına katılanlar 25 Ağustos’ta Rus barış güçlerinin ayrılacağını ve Azerbaycan ordusunun Ağavno’ya gireceğini belirttiler. Asbarez.com’un haberine göre bölge sakinleri toplantıya umutsuzluk içinde girdiler, daha da umutsuz biçimde ayrıldılar. Laçin’den daha önce ayrılanlar kiralık ev fiyatlarının her yerde arttığını ve kimsenin devletin verdiği belgelerle ev alamadığını söylüyor.

Azerbaycan’ın yeni toprak kazanımları ile birlikte Ağavno, Azerbaycan birliklerinin ablukası altında kalıyor.

Sakinler ise yetkililere “Gideceksek savaştan sonra köyde neden bir inşaata başladınız? Okulu baştan aşağı yenilediler, anaokulu yapıyorlar. Borç para almak için bizi iki yıl burada tuttular” eleştirisini yöneltti.

Köyün muhtarı Antranik Çavuşyan ise, “Hayk Khanumyan bize bir tahliye programı sundu, kimin nereye gideceğini söyledi. Ama kimse gitmek istemiyor. Gerekirse savaşırız” dedi.

2020’deki İkinci Karabağ Savaşı’nın sona erdiren ateşkes, Laçin bölgesindeki Ağavno, Berdzor ve Nerkin Sus’u bypass ederek Ermenistan ile Karabağ’ı birbirine bağlayan yeni bir yolun inşa edilmesi maddesini içeriyor. Alternatif rota tamamlandığında, Rus barış güçlerinin eski rotanın kontrolünü Azerbaycan’a devretmesi ve yeni rotaya taşınması gerekiyor.

Ateşkes, yeni yolun inşasının sorumluluğunu ve maliyetini hangi tarafın üstleneceğini belirtmese de, projede başı Bakü çekiyor. Azeri inşaat ekiplerinin güzergahın yaklaşık 30 kilometresini tamamladığı bildirildi.

Yerevan yönetimi ise, Ermenistan’ın içinde kalan bölümü inşa etme planlarını daha geçen hafta duyurdu. Ermenistan Altyapı ve Toprak İdaresi Bakanı Gnel Sanosyan Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte , Ermenistan bölümünün bahara kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Ancak Bakü Yerevan’ın yeni rotayı “yakın gelecekte” kullanmaya başlamasını talep ediyor, Ermeni yetkililerin bu teklifi reddediyor.

Laçin bölgesinin 2020’deki ateşkes anlaşması kapsamında Azerbaycan’a devredilmesinin ardından çok sayıda Ermeni bölgeyi terk etmişti. Karabağ hükümeti yetkilileri başlangıçta Ermenileri bölgeyi boşaltmaya çağırmış, daha sonra anlaşmanın değiştirildiğini ve köylerin Ermeni denetimi altında kalacağını iddia ederek tahliye çağrılarını geri çevirmişlerdi.

(Asbarez, News.am, Civilnet, Hetq.am)

Agos