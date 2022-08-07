İptal edilen KPSS’ye girenlere çağrı: Erdoğan’a dava açın, hakkınızı arayın

Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın ve iptal edilen KPSS ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘BÜYÜK ORMAN YANGINLARI ERDOĞAN’A ULAŞILMADIĞI İÇİN Mİ SÖNDÜRÜLMEDİ?’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Balıklı Rum Hastanesi yangınına ilişkin ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi’ açıklamasını eleştiren Adıgüzel, şunları söyledi:

“Saraydan yapılan açıklamaya göre, facianın eşiğinden dönmüşüz. İstanbul Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın, Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla söndürülmüş meğer. Eğer sayın Erdoğan talimat vermeseymiş, şimdi hastane de İstanbul’da kül olabilirdi. Bir yerde yangın çıktığında 112’yi arıyoruz. Karşımıza Beştepe çıkıyor. Yangını ihbar ediyor. Sayın Erdoğan talimat veriyor, söndürüyoruz. Hal bu. Herhalde Akdeniz’deki, Ege’deki o büyük orman yangınları Sayın Erdoğan’a ulaşılmadığı için söndürülememiş olsa gerek.”

“Devletin yapması gereken en ufak işleri bile Erdoğan’a primlendiren, tek adama bağlayan zihniyet; esas yapması gerekip de yapamadığı büyük skandalları bile sahiplenmiyor.”

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılması ve ardından sınavın iptal edilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Adıgüzel, şunları söyledi:

“İstanbul Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangını sahiplenen Erdoğan; ÖSYM’deki yangını, bizzat sebebi olduğu halde sahiplenmiyor. Niye? Çünkü geçmiş yıllarda burayı cemaat ve tarikatlara peşkeş çekti. ‘FETÖ’ eliyle burada birçok şaibeler oluştu. Şimdi ‘FETÖ’ gitti. Maşa düştü, el göründü, takke düştü kel göründü. Her şey ortaya çıktı.”

“Şimdi bir başka el bu hırsızlığa devam ediyor. 2010-2011 yılındaki skandallarda Sayın Erdoğan o zamanki ÖSYM başkanına kefil olmuştu, sahiplenmişti. Şimdi o kefil olduğu ÖSYM başkanı ‘FETÖ’den yargılanıyor. Daha sonraki atananlar da ortada. Şimdi son atanan da yine bir cemaat ve tarikat mensubu.

Bütün bu işlerden sorumlu olan Erdoğan, aslında ÖSYM’deki yangının gerçek sebebidir. Kundaklayıcısıdır. Bu işleri layıkıyla yapmadığı için.”

“Sınava girip mağdur olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; bütün gençlere, bütün adaylara… Sayın Erdoğan’a yaptığınız bütün masrafları; maddi, manevi tazminat davası açın. Çünkü bu işlerin sorumlusu o. Sadece sınavı yenileyerek, ‘adaylık ücreti almayacağım’ diyerek bundan kurtulamazsınız. O adayların yol paraları, konaklama paraları, yemek paraları; aileleri ile beraber yaptıkları tüm masraflar, büyük masraflar onlar için. Devletse, Erdoğan ise bu işin sorumlusu bu tazminatı da karşılamalıdır. Herkesi Erdoğan’ı dava etmeye ve hakkını aramaya çağırıyorum.” (ANKA)

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