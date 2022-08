İmamoğlu: Bu sürecin en çalışkanı, en başarılısı ben olacağım

İBB’nin işbirliğiyle yapılan Ardahan’daki otogar açılışında konuşan Ekrem İmamoğlu, “Ben iddiayla söylüyorum, 6’lı masaya, o masanın liderliğini yapan Genel Başkanımıza buradan söylüyorum: 7/24 bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım’ diyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ardahan Belediyesi iş birliğiyle Ardahan’a kazandırılan 6.300 metrekare alan üzerine kurulu, 2 bin 500 yolcu kapasiteli modern otogarın açılışı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. Ardahanlılara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiğini söyleyen Torun, CHP’li belediyelerin Türkiye’yi aydınlatmak için büyük bir mücadele içerisinde olduğunu vurguladı. “Biz bir aileyiz” diyen Torun, “Hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sağ olsun; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ardahan’ımıza da el attı. Sayın Başkan, Ardahan il olduğu dönemden bu yana gündemde olan otogar projesini hazırlattı. Bugün de açılışındayız ve Ardahan otogarına kavuştu” dedi. İBB’nin sadece Ardahan’a değil, Türkiye genelinde 350 belediyeye çeşitli yardımlarda bulunduğu bilgisini paylaşan Torun, “Bizim belediye sayımız, 250. Demek ki, 100 de farklı siyasi partilerden olan belediyelere hizmet veriyor. Ayrımcılık, kayrımcılık yok. Hep birlikte Türkiye’yiz. Ve hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hizmet vereceğiz. Bunun örneği de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ekrem İmamoğlu” diye konuştu. “MİLLET İTTİFAKI BU DÜZENİ YIKACAK” Söz konusu hizmetlerin kolay verilmediğine vurgu yapan Torun, şöyle konuştu: “Bu iktidarın her türlü baskısına rağmen, her türlü engellemesine rağmen, her türlü dalaveresine, ayak oyununa rağmen veriliyor. Şu anda Sayın Başkan, İstanbul’u metro ağlarıyla örüyor. Şu anda 10 tane metro hattı birden sürdürülüyor. Dünya rekorudur bu. Ama yeni metro hatlarını da devreye alacak. Ucuza kredi bulmuş, uzun vadeli. Ama saraydan imzalanmıyor. Peki burada kaybeden kim? İstanbullu hemşehrilerimiz. İstanbul’un en büyük sorunu ne? Ulaşım. Şimdi ulaşımı rahatlatacak, toplu ulaşımı sağlayacak yatırımlar yapmaya çalışıyor, ama engelleniyor. Bu İzmir’de de böyle, Mersin’de de böyle, Adana’da, Muğla’da da böyle. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Millet İttifakı geliyor ve bu düzeni yıkacak, halkın iktidarını kuracak inşallah. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, ayrıştırmayacağız. İstanbul’da iki kez ders aldılar. Bundan sonra üçüncü dersi de alırlar; sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla. İyi ki varsınız.” “YERELDEKİ İKTİDARI GENELE TAŞIYACAĞIZ” “Yerelde kurduğumuz iktidarı, inşallah genelde de kuracağız” diyen Torun, “Bu ülkenin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de var, insan kaynağı da var. Tüm sorun nerede biliyor musunuz? Bu kaynağı halkın lehine mi kullanacaksınız, yoksa bir avuç saray zümresinin lehine mi kullanacaksınız? Biz, halkın lehine kullanacağız. Halk için kullanacağız ve bu ülkede hep birlikte çalışacağız, hep birlikte paylaşacağız. Tarımı sorun, eğitimi sorun, sağlığı sorun, dış politikası hep sorun. Ama hiç merak etmeyin. Geliyor, gelmekte olan inşallah bu sorunları çözeceğiz ve bu ülkede barış içinde, refah içinde yaşayacağız. İMAMOĞLU: “ARDAHAN’A YAKIŞMAYAN BİR OTOGAR GÖRDÜM” Ardahan’ın önemli bir eksiğini giderme konusunda bir proje gerçekleştirdiklerini kaydeden İmamoğlu ise “Az önce buraya gelmeden bir önceki otogarı gördüğümde, açık ve net söyleyeyim, yıllardır İstanbul’da komşuluk yaptığım, dostluk kurduğum, aynı sokakta, aynı mahallede bir arada olduğum değerli Ardahanlı dostlarımın yaşadığı bu kente hiç yakışmayan bir otogarı gördüm. Ama umut ediyorum hem ürün kalitesi hem tasarım kalitesi hem çevreye dönük duyarlılığıyla size Ardahan Belediye Başkanımızla birlikte sunduğumuz yeni otogarımızdan umarım hepiniz memnunsunuzdur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. “İSTANBUL’A HİZMET, 86 MİLYONA MORAL OLACAK” Ardahanlılara, 16 milyon İstanbullunun selamını getirdiğini belirten İmamoğlu, “İstanbul’a hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. İstanbul’da, dünyaya örnek olacak güzel işleri yapma gayreti içerisindeyiz. İstanbul’da yaptığımız her işin ülkemize, 86 milyon İstanbulluya moral olacağının da farkındayız. Bu geleceği endişeyle yaşadığımız günlerde ne yazık ki en sıkıntılı halleri gördüğümüz bu zaman diliminde, başta Millet İttifakı’nın belediyeleri, yani bizler olmak üzere, özel gayretlerimizle, en zor anların aşılmasında ve ülkemizin geleceğini özellikle umutla teminat altına almaya büyük gayret gösteren bütün belediye başkanlarımızla yol yürüdüğümüzü hepinize belirtmek isterim” şeklinde konuştu. “BU YOL, İŞ BİRLİĞİ YOLUDUR” “Bu yol iş birliği yoludur” diyen İmamoğlu, “Bu yol dostlukla, omuz omuza, büyük bir mücadeleyle ülkemizin bu zor günlerden kurtulma, sıyrılma yolculuğudur. Yerel yönetim seçimlerimizden bugüne, özellikle 2019’da bugüne ittifak süreçlerinin kurulmasıyla, ülkemizin tek önceliği var. O da adaletin, geleceğin en ufak bir sıkıntısının yaşanmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ülkede gelecekle ilgili planlar kurmasının elzem olduğunun farkında olan, demokrasi kurallarının ve demokrasi geleneğinin en güçlü şekilde geleceğe taşınmasını sağlamak konusunda kararlı adımlar atan altılı masaya, onun içinde bulunan değerli siyasi partilere ve aynı demokrasi anlayışının içerisinde olan diğer kurum ve kuruluşlara, siyasi partilere büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı. “SÜRECE SAYIN KILIÇDAROĞLU ÖNDERLİK EDİYOR” Bu mücadeleye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderlik ettiğinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi: “Demokrasinin kurallarını çiğnemeyi, kötülüğü, iyiliğin karşısında ne varsa, akla hayale gelmeyecek uygulamalarla bizleri şaşırtan ve ülkemizdeki herkesi şaşırtan bugünün iktidarı rahat durmuyor; durmayacak. Bizler, hizmetimize devam ediyoruz. İstanbul’da 10 metro hattı birden üretirken, İstanbul’da milyonlarca metrekarelik yeşil alanı vatandaşlarımıza kazandırırken, belki de Türkiye’mizin en zorlu ekonomik krizin içinden geçerken, aynı anda pandemiyle mücadele ederken, 1,5 milyon haneye zor günlerinde katkı sunarken, onların yanında olurken, 180 bin çocuğumuza süt dağıtırken, 75 bin gencimize öğrenci bursu verirken, tarihinde ilk kez bu sene 2 bin 800 yüz yatak kapasitesine çıkacak olan yurtları yaparken, size şunu söyleyeyim: Tek şey yapıyoruz. Yüzümüzü milletimize dönüyoruz. Onların söyledikleriyle ilgilenmiyoruz. Yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Kötü günlerin geçeceğini biliyoruz. Güzel günlerin çok yakın olduğunun farkında, tam konsantrasyonla işimize odaklanıyoruz. 7/24 çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.” “SAYIN AKŞENER, GEREKEN CAVABI HER YERDE VERİYOR” ‘150 günde 150 Proje’ açılışlarını hatırlatan İmamoğlu, “Ondan daha fazlası seneye açılacak. Sene sonuna doğru, 3 raylı sistem projemizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yerin altında 10 metroyu yapan 12 bin çalışan, İstanbul için metro rayları döşüyor. İşte bu zor günlerde, bunları başarıyoruz” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik provokasyonlara tepki gösteren İmamoğlu, “Tabii ki Sayın Genel Başkan, gereken cevabı her yerde veriyor. Daha ötesi; akla hayale gelmeyen kurgu bir takım tasarruflarla rencide etmeye çalışıyorlar. Allah aşkına, daha dün, üzerinden çok zaman geçmedi. Bize yapmadıklarını bırakmadılar. Söylemediklerini bırakmadılar. Her şeyi yaptılar. Her şeyi söylediler. Yahu hiç akıllanmadınız mı? Allah aşkına, bir seçimde 13 bin fark yediniz, size yetmedi, bu hataları yaptınız, millet size 800 bin oy fark attı. Tabiri caizse, millet size öyle bir ders verdi ki, toparlanamadınız” diye konuştu. “1000 KAYIP GÜN, BİR AVUÇ İNSANA” AKP İstanbul İl örgütünün İBB’nin kendi dönemlerinin 3 yılına atıf yapan “1000 Kayıp Gün” kampanyasını hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi: “Yani 3 yıllık süreci, 1000 kayıp gün olarak tasavvur etmişler. Ben de şöyle dedim: ‘Evet, bu süre 1000 kayıp gün ama onlara; bir avuç insana.’ Çünkü onlara akan musluklar, kapandı. Onların, o bir avuç insanın faydalandığı iş, güç vesaire işleri bitti. Milletin malı olduğunu gösteren, çalma çırpma işlerini kapısından içeri sokmayan, ahlaklı, adil, herkese eşit fırsatları sunan bir Belediye Başkanı var, bir yönetim var. Onun için vallahi de billahi de bin kayıp gün; ama size size, o bir avuç insana, vatandaşımıza değil, 16 milyon İstanbulluya değil. Bizim insanımız mutlu. Onun içinde sadece CHP’liler, İYİ Partililer yok. Mutlu olanların içinde, milyonlarca İstanbullu içinde her siyasi partiden, her etnik kimlikten, her inançtan insanlarımız var. Vallahi akıl tutulması yaşıyorlar.” “2023’E HEP BİRLİKTE HAZIRLANIYORUZ” İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın, yangına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla müdahale edildiği yönündeki sözlerini paylaşan İmamoğlu, “İstanbul’daki Rum vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ama İstanbullulara da geçmiş olsun. Çünkü, orada herkes şifa buldu. Ne yaptı itfaiyemiz? Gitti, orayı söndürdü. Şimdi ne yapacağız? Her şeyimizde o sağlık ocağının, o sağlık yurdunun, şifa yurdunun yanında olacağız” şeklinde konuştu. “2023’e hep birlikte hazırlanıyoruz” diyen İmamoğlu, “Bunun nasıl ki güçlü bir ayağı Ardahan’sa, nasıl güçlü bir ayağı Kastamonu’ysa, Sivas’sa, Diyarbakır’sa, Urfa’ysa, Hakkari’yse, Balıkesir’se, Tekirdağ’sa, Bursa’ysa, İzmir’se, Antalya’ysa; en güçlü ayağı İstanbul olacak ve 2023’te hep birlikte süreci değiştireceğiz” dedi. “BU YOLCULUKTA HEPİMİZ NEFERİZ” “Bu yolculukta hepimiz neferiz arkadaşlar” diyen İmamoğlu, “Ben iddiayla söylüyorum, 6’lı masaya, o masanın liderliğini yapan Genel Başkanımıza buradan söylüyorum: ‘7/24 bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım’ diyorum. Çok koşacağım, Genel Başkanımıza da o sürece de layık olacağım. Belki Seyit Torun çıkacak, diyecek; ‘Hayır, ben olacağım.’ Olabilir. Zaten öyle olacak. Başarı için yarışacağız. Birlikte olacağız, birlikte kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partililer olarak, Cumhuriyet Halk Partililer için kazanmayacağız. Milletimiz için kazanacağız. Az kaldı; hep birlikte başarıp, çok güzel günlere kavuşmaya. Her biriniz nefer olun. Lütfen her biriniz bu sürecin değişimine katkı sunun. Bu süreç, sadece ve sadece siyasi aktörlere, siyasi kimliklere bırakılacak bir süreç değildir. Bu güzel annelerimize, o güzel genç kızlarımıza, genç delikanlı yakışıklı kardeşlerime, hanımefendilere, beyefendilere, Ardahanlılara, İstanbullulara; hep birlikte nefer olmaya var mısınız? (‘Varız’ sesleri.) İşte bu. Beraber başaracağız. DAMAL, HANAK VE ARDAHAN BELEDİYELERİ’NE ZİYARET İmamoğlu, açılış öncesinde sırasıyla Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’i makamlarında ziyaret etti. Torun ve İmamoğlu, Ardahan Belediyesi’nin ardından, Kongre Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafa da yoğun ilgi altında ziyaretler gerçekleştirdi. BirGün Gazetesi