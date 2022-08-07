ESU’dan çağrı: Simele ve Ninova katliamlarını tanıyın

ESU’dan yapılan yazılı açıklamada “Irak ve tüm yetkilileri katliamı tanımaya ve Ninova Ovası’nın yerli halkının yaşamını güvence altına almaya çağırıyoruz” denildi.

*Fotoğraflar: Sabro

Avrupa Süryaniler Birliği (ESU), 2014 yılında IŞID’in gerçekleştirdiği Ninova Ovası Soykırımı ve 7 Ağustos 1933’te Irak devlet güçlerinin gerçekleştirdiği Simele Katliamını ilişkin açıklama yaptı.

ESU’dan yapılan yazılı açıklamada “Irak ve tüm yetkilileri katliamı tanımaya ve Ninova Ovası’nın yerli halkının yaşamını güvence altına almaya çağırıyoruz” denildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“7 Ağustos 1933’te yeni kurulan Irak devletinin, yerel müttefikleriyle birlikte Simele kasabasında yaklaşık 4 bin Süryani ve Hıristiyanı katletti.

“6 Ağustos 2014’te ise; IŞİD, Süryani (Asuri-Arami-Keldani) halkının anavatanı olan Ninova Ovası’nın kasaba ve köylerine saldırarak bölge sakinlerini toplu göçe zorladı. Kiliseleri, manastırları, köyleri ve evleri yıkıp yaktı.

“Yüzlerce Süryani soykırımda katledilirken, kadınlar ve çocuklar esir alınıp satıldı, 85 kilise yağmalanarak bombalandı, üç mezarlık kundaklandı ve 200 binden fazla Süryani çıplak ayakla zorunlu göçe maruz bırakıldı.

“Bin yıllık kültür ve tarihin mirasçıları olan Süryani halkı Irak’ın ve sosyal dokunun önemli bir parçasıdır ve güvenliklerine de büyük katkı sağlamıştır. ESU, Simele Katliamı şehitlerini anıyor, onurlandırıyor ve Irak ile bölgesel yetkilileri katliamı tanımaya ve Ninova Ovası’nın yerli halkının yaşamını güvence altına almaya çağırıyoruz.”

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