PATRİK HAZRETLERİ GAZTURMAN GAYAN’DA RUM PATRİĞİ İLE BULUŞTU

Kınalıada’daki Metamorfozis (Suret Değiştirme) Rum Manastırı’ndaki kutlamanın ardından, Rum Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri Gazturman Gayan’ı ziyaret etti ve Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri ile buluştu. İki Patrik burada kampın çocuklarını takdis etme fırsatı buldular.

Patrik Bartholomeos Hazretleri kampın girişinde Adalar Din Görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan ve Patrik Vekili Kıd. Peder Krikor Damadyan tarafından karşılandı. Ekmek ve tuzun kutsanmasının ardından iki Patrik buluştular. Rum Patriğine, Yanya Metropoliti Episkopos Theoklitos ve Yunanistan Başkonsolos Yardımcısı Stavros Christotulis eşlik etti. Kampta; Başkan Arı Çolak, Müdür Lisa Çolakoğlu ile az sayıda yönetici ve davetli hazır bulundu.

Ruhani Önderimiz, Ekümenik Patriği memnuniyetle selamlayarak, Metamorfozis (suret Değiştirme) Yortusu münasebetiyle kendisini tebrik etti. Bayram atmosferinde bir araya gelmenin Mesih’teki ruhani kardeşlere büyük sevinç getirdiğini belirtti. Önceki gün Balıklı Hastanesi’nde çıkan yangın nasıl onlara acı çektirdiyse, bugün çocukların sevinci de herkes için bir sevinç kaynağı oldu dedi. Ruhani Önderimiz kamp hakkında bilgiler aktararak, din adamlarına yönetici tanıttı.

Yapılan görüşmede Patrik Bartolomeos, Rum Manastırı Yaz Kampı’nın ardından Gasturman Gayan’da bulunmanın çifte mutluluk olduğunu söyledi. Daha önceki yıllarda da müteveffa Patrik Mesrob II ile de aynı şekilde görüşmeleri olmuş, iki ruhani liderin çocukları takdis etmelerine ve onlardan ilham almaları için bir fırsat olmuştu. Ayrıca konuşmasında, sabah duaları için Adalar Din Görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan’a da teşekkür etti.

Keyifli sohbet sırasında Rum cemaatinden konuklar da kampın faaliyetleri ile ilgilenerek verilen bilgileri ilgiyle dinlediler ve iki Patrik’in varlığı, Gazturman Gayan’ın tarihi anlarından biri olarak nitelendirildi. Kısa ziyaretin son aşamasında çocuklar iki Patrik’e yaklaşarak hayır dualarını aldılar. Bu vesileyle Patrik Bartholomeos çocuklara hediyeler dağıttı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad